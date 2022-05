Uitgelaten Ajacieden reageren op 36ste landstitel: ‘We hebben een mooie avond gehad’

Sebastien Haller viert de 3-0. Beeld ANP

Dankzij goals van Tagliafico, Berghuis, Haller, Brobbey en Alvarez eindigde de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena met 5-0. “Het is spannend gebleven tot het einde, maar de spanning is er nu af,” zei Steven Berghuis na de wedstrijd. Berghuis is voor de tweede keer kampioen van Nederland geworden, nadat hij dit in 2017 al deed met Feyenoord. “We hebben een mooie avond gehad, voor de spelers en supporters. 5-0 winnen in een kampioenswedstrijd is mooi. Vooral de eerste helft zag er goed uit, met veel beweging en lopende mensen. Ik ben blij dat ik mijn honderdste goal in de Eredivisie heb kunnen maken in deze wedstrijd.”

Berghuis vierde zijn treffer uitbundig. “Haha ja, eerst een soort koprol en daarna kwam alles er een beetje uit. Ik riep ‘Wat is er dan?’ Aan wie dat gericht was? Oh nee, naar niemand hoor, gewoon een lekkere kreet om alles eruit te gooien.”

Steven Berghuis viert de 2-0. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

'We zijn weerbaar geworden’

Trainer Erik Ten Hag reageert kort na de wedstrijd: “Wij kunnen omgaan met tegenslagen, dat is onze grootste kracht. We zijn weerbaar geworden. We hebben hier met z’n allen een cultuur neergezet van hoge eisen, waarin iedereen mee moet. Dat hebben we dit seizoen weer waargemaakt.”

Enkele minuten na de wedstrijd geeft Daley Blind de eerste reactie bij ESPN, maar niet nadat hij eerst het publiek bedankt dat zijn naam scandeert. “De fans en ik hebben moeilijke tijden soms. Maar de waardering die ik nu krijg, daar ben ik enorm blij mee.”

Blind heeft voor de zevende keer de landstitel gewonnen met Ajax. Alleen Sjaak Swart en Johan Cruijff werden vaker kampioen met de club uit Amsterdam, beiden acht keer. “Het wordt nooit normaal of vanzelfsprekend om kampioen te worden. Het is een mooie statistiek dat ik hier altijd kampioen wordt. Ik hoop dat zolang ik hier ben we dat kunnen voortzetten”

Laatste thuiswedstrijd voor Mazraoui

Noussair Mazraoui bevestigt bij ESPN dat hij inderdaad naar Bayern München vertrekt. “Dit is het juiste moment om te bevestigen dat ik daar inderdaad naartoe ga. Dat is echt een droom die uitkomt.”

Mazraoui genoot van zijn laatste thuiswedstrijd voor Ajax. “Ik ben een gevoelige jongen. Ik heb zeventien jaar bij deze club gespeeld. Het voelde als een afscheid. Ik besef het nog niet helemaal, maar toen ik van het veld afging en een staande ovatie kreeg was heel bijzonder. Ik waardeer de fans enorm, zij weten wel dat ik van ze hou. Elk jaar was speciaal, ik ben altijd kampioen geworden.”

Clubicoon Jari Litmanen reikte de schaal uit aan aanvoerder Dusan Tadic tijdens de huldiging in de Johan Cruijff Arena.