Uitblinker Tadic bezorgt Ajax winst in onstuimig Athene

Ajax plaatst zich na de zege voor het eerst in dertien jaar weer voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg kan zelfs nog groepswinnaar worden. Op 12 december wordt die strijd met Bayern München in de Johan Cruijff Arena beslecht.



Een overtuigende zege?

Uiteindelijk wel. Met twee doelpunten na rust van Dusan Tadic, de uitblinkende Serviër. Hij zorgde ervoor dat Ajax ook in de elfde Europese wedstrijd van dit seizoen ongeslagen bleef.



Waarom duurde het zo lang dat Ajax het verschil maakte met de zwakste tegenstander uit Groep E?

Helemaal zeker is dat niet te stellen, maar de sfeer in het Olympisch Stadion van Athene werd in de openingsfase bepaald door uitwassen van geweld op de tribunes, twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd.



Wat gebeurde precies?

De harde kern van AEK bestookte het uitvak met Ajaxsupporters onder meer met zware vuurwerkbommen. De politie kreeg de op hol geslagen meute, die via een gracht langs het veld was opgerukt, nauwelijks onder controle. In het uitvak dreef de politie de Ajaxfans met harde hand naar de achterste rijen. Matthijs de Ligt, aanvoerder van Ajax, onderbrak zelfs zijn warming-up om de supporters tot kalmte te manen.



En die idiotie had ook invloed op de wedstrijd?

In elk geval op de sfeer. En het veld was dramatisch slecht. Spelers konden amper op de been blijven op de Griekse glijbaan. AEK is een beperkte en zwalkende ploeg, maar Ajax miste de rust en de overtuiging om de wedstrijd snel naar zijn hand te zetten.



Dwong Ajax helemaal geen kansen af?

In elk geval één heel grote kans voor rust. David Neres had een voorzet van Frenkie de Jong van dichtbij voor het inkoppen, maar zijn inzet was te zacht en belandde met een stuit in de handen van keeper Barkas. Na rust raakte Donny van de Beek de paal.



Maar de ommekeer volgde in de 68ste minuut.

Ja. Een vrije trap van Lasse Schöne kwam in het Griekse strafschopgebied op de hand van Marko Livaja, die kreeg zijn tweede gele kaart (en dus rood) én een penalty tegen. Tadic bleef vanaf elf meter uiterst koel. Vijf minuten later was het Amsterdamse feest compleet, toen een fraaie aanval via David Neres en invaller Klaas-Jan Huntelaar door opnieuw Tadic werd afgerond.



En toen feest?

Dat viel mee. De stemming was in eerste instantie enigszins bedrukt door alle gewelddadigheden voor de wedstrijd. De spelers mochten uiteindelijk toch naar het uitvak om de fans te bedanken.



Lees het verslag van de wedstrijd tegen AEK Athene



Lees ook het vorige rapport: Volley Labyad hoogtepunt van vlak, kabbelend Avondje NAC