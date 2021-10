Uitblinker Pasveer: ‘Een van de mooiste wedstrijden uit mijn carrière’

Beeld ANP

Uitblinkende doelman Pasveer: topavond met geweldige sfeer

De uitblinkende doelman Remko Pasveer sprak na de wervelende show van Ajax tegen Borussia Dortmund (4-0) van een ‘topavond’ in de Johan Cruijff Arena. “Met een geweldige sfeer,” zei hij glunderend bij RTL7. “We hebben vier goals gemaakt en de nul gehouden. Ik denk dat je je als supporter van Ajax niet meer kunt wensen. Het was ook voor mij een van de mooiste wedstrijden uit mijn carrière.”

Pasveer maakte vooral indruk met drie knappe reddingen op schoten van de gevreesde spits Erling Haaland. Daarmee is de 37-jarige routinier de eerste doelman in de Champions League die de veelscorende Noor op deze manier drie keer de baas bleef. “Dat zegt genoeg, toch?” sprak Pasveer met een grote grijns.

Berghuis: lekker als je dit kunt leveren op dit podium

Ajaxaanvaller Steven Berghuis was na de zege van 4-0 op Borussia Dortmund onder de indruk van het spel van zijn ploeg. “De eerste helft waren we heel goed aan de bal. We hadden veel diepte in ons spel en creëerden veel kansen,” zei hij tegen RTL. “Daarnaast verloren we de bal ook niet snel. Ja, ik denk dat we heel goed hebben gespeeld.”

Trainer Erik ten Hag moest vooraf de keuze maken tussen Davy Klaassen en Berghuis, maar Berghuis maakte zijn uitverkiezing waar. “Ik voelde dat ik er lekker in zat vanavond. Het is lekker als je dit kunt leveren op dit podium.”

Blind: op dit niveau kunnen we tot grote hoogte stijgen

Daley Blind vond het leuk dat hij na de overtuigende zege van Ajax op Borussia Dortmund in de Champions League (4-0) werd uitgeroepen tot beste speler. “Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar ik was niet de enige,” zei de international tegen RTL. “Het is een lastige keuze voor de mensen die dat moeten bepalen, ik heb vanavond een beetje medelijden met ze, maar ik ben blij dat ik het ben geworden.”

“Pasveer was fantastisch met een paar reddingen, Tadic was geweldig,” vervolgde Blind. “Haller maakte weer een doelpunt, Antony ook. Dit was een wedstrijd op heel hoog niveau. Dat is niet niks, denk ik. Op dit niveau kunnen we tot grote hoogte stijgen. Dat gaat niet vanzelf, we werken er keihard voor.”

Ajax maakt indruk op trainer Rose van Dortmund Trainer Marco Rose kreeg vlak na de nederlaag van zijn Borussia Dortmund tegen Ajax (4-0) de vraag wat voor een gevoel hij had overgehouden aan een avondje voetballen in de Johan Cruijff ArenA. “Das war Scheisse,” luidde zijn korte antwoord. “We begonnen nog wel aardig,” zei de coach van de nummer twee van de Bundesliga, “maar dan komen we op achterstand en wordt het ook snel 2-0,” doelde hij op het eigen doelpunt van Marco Reus en de treffer van Daley Blind. “En Ajax kreeg nog veel meer kansen. In de rust dachten we dat er misschien nog wel wat mogelijk was, maar toen werd het 3-0. Ajax speelde met zoveel plezier. Er hing voor hen ook een fantastische sfeer in het stadion. Bij ons werden de benen steeds zwaarder.” “We wisten dat Ajax goed is,” zei Rose, “maar ze zijn echt goed. We hebben wel een paar kansen gehad. Maar hun doelman was ook erg goed,” zei hij over Remko Pasveer. “Ajax combineerde zo goed en legde zoveel agressie in de duels. We moeten hier snel van leren. Want over twee weken spelen we weer tegen elkaar, maar dan in ons stadion.”

