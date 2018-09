Uitblinker Onana speelt cruciale rol in winst Ajax

David Neres liep zich meerdere malen vast tijdens zijn dribbels, Dusan Tadic gleed opvallend vaak weg en het handelingstempo van Klaas-Jan Huntelaar was ondermaats. Ten Hag liet Neres, Tadic en Hakim Ziyech meerdere keren van positie wisselen om de achterhoede van Fortuna te verrassen. Die wisselingen bleven zonder succes.



Maar Fortuna Sittard stelt toch niet veel voor?

Ze speelden vorig jaar nog Eerste Divisie. Fortuna Sittard dwong het afgelopen seizoen promotie af naar de Eredivisie door als tweede in de Eerste Divisie achter Jong Ajax te eindigen. De Limburgers deelden dat met heel aardig spelersmateriaal en deze zomer werd de ploeg voorzien van een paar versterkingen. De club sprokkelde de afgelopen weken de nodige punten en lijkt buiten de degradatieproblemen te blijven.



Met welk gevoel reist Ajax naar Duitsland voor het Champions Leagueduel met Bayern München?

Ajax loopt niet over van zelfvertrouwen. De nederlaag tegen PSV (3-0) ligt nog vers in het geheugen en ook in Sittard straalde Ajax niet uit zich herpakt te hebben. Nadelig is ook de (zeldzame) nederlaag van Bayern München tegen Hertha BSC zijn de Duitsers dinsdag gebrand op eerherstel. En dat moet dan tegen Ajax gebeuren.



Teruglezen:



