Uefa wil ontknoping competities in de zomer

Secretaris generaal Gijs de Jong (R) en directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB tijdens het overleg via een videoverbinding met de Uefa en 54 andere aangesloten landen over het uitspelen van de nationale competities, de Champions League en Europa League. Beeld ANP

Dat nieuws bracht de KNVB woensdagmiddag naar buiten. De nationale bonden werden in vergadering (conference call) bijgepraat door de Europese voetbalbond over de conclusies die verschillende werkgroepen de afgelopen veertien dagen hebben getrokken.

Die werkgroepen deden onderzoek naar het aanpassen van de voetbalkalender en naar de invloed van mogelijke wijzigingen op de transfermarkt. Veel spelerscontracten lopen tot 30 juni en die zouden bij een verlenging van het seizoen derhalve juridisch worden verlengd. Dat is een zaak waarover de wereldvoetbalbond Fifa zich buigt.

Onzeker

Er zijn clubs in Nederland die de beslissing van de Uefa om de competities uit te spelen, zullen betreuren. Want terwijl de roep om duidelijkheid steeds luider klinkt, is de onzekerheid nog allerminst weggenomen. De Nederlandse overheid sluit immers niet uit dat de maatregelen zoals die tot 28 april gelden, worden verlengd. Om voetballers wedstrijdfit te krijgen is een periode van minimaal vier weken nodig, beweren clubartsen. Dat maakt ook het hervatten van de competities half juni, zoals de KNVB beoogt, uiterst onzeker.

“We hebben vooral behoefte aan duidelijkheid,” zei Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV eerder al. Fortuna Sittard Isitan Gün meent dat het seizoen 2019-2020 nietig moet worden verklaard. Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle, gaf in het AD een advies aan de KNVB: zet een streep onder dit seizoen. “Met publiek het seizoen afmaken, lijkt me namelijk al geen realistische optie meer. Zo blijf je voortdurend onzekerheid houden, terwijl we steeds meer gebaat zijn bij zekerheid.”

Druk

De druk van vooral de Engelse, Spaanse en Duitse bond op de Uefa om de competities uit te spelen, zal groot zijn geweest, omdat in die landen nog honderden miljoenen aan tv-geld voor de clubs op het spel staan. In Nederland is dat niet het geval. Toch hebben veel eredivisieclubs en de meeste clubs uit de eerste divisie moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Op grote schaal is arbeidstijdverkorting voor het personeel aangevraagd, spelers en trainers incluis.

De Fifa en Uefa werken intussen aan een noodfonds om bonden en clubs financieel te ondersteunen. In Nederland werkt de KNVB met hoofdsponsor ING aan een plan om de betaald voetbalorganisaties economisch de hand te reiken.