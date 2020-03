Uefa verplaatst EK voetbal naar 2021

Beeld ANP

Dat heeft de Europese voetbalbond Uefa dinsdagmiddag besloten na ampel beraad met onder meer alle aangesloten nationale voetbalbonden. “Het EK is uitgesteld tot de periode van 11 juni tot en met 11 juli 2021. Als de vergadering voorbij is, kom ik bij jullie terug,” liet Karl-Erik Nilsson, voorzitter van de Zweedse voetbalbond, persbureau Reuters in een bericht weten. De Noorse voetbalbond stuurde het bericht eerder al de wereld in via zijn Twitteraccount.

Het EK zou op vrijdag 12 juni in Rome beginnen met de wedstrijd tussen Turkije en Italië. Voor het eerst zou het toernooi vanwege het 60-jarig bestaan van de Uefa niet in één land maar in twaalf verschillende Europese steden worden afgewerkt. Ook in de Johan Cruijff Arena stonden vier duels op het programma: drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een wedstrijd in de achtste finales.

EK vrouwen

In de zomer van 2021 staat ook het EK vrouwen in Engeland op het programma. Voor dat toernooi – en voor de Nations League en het WK voor clubteams – is er een uitwijkmogelijkheid naar de zomer van 2022, omdat het WK in Qatar vanwege klimatologische omstandigheden in dat land door de Fifa al eerder is verplaatst van de zomer naar november.

De Uefa en de 55 aangesloten landen vergaderden dinsdag in een conference call over de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. Vrijwel alle nationale competities zijn stil gelegd en ook de Champions League en Europa League zijn onderbroken.

Copa

Ook de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika, is door voetbalbond Conmebol vanwege de corona-crisis verschoven naar de zomer van 2021.

Volgens Spaanse media heeft de Uefa een voorstel gedaan aan de nationale bonden om de Champions Leaguefinale in Istanboel uit te stellen naar 27 juni. De Europa Leaguefinale in Gdansk zou drie dagen eerder gespeeld moeten worden.