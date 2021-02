Uefa schorst Ajaxdoelman Onana voor 12 maanden vanwege dopingovertreding

Beeld AP

De schorsing gaat onmiddellijk in en geldt voor alle competities. Ajax is nog op drie fronten actief. Zondag speelt de ploeg thuis tegen FC Utrecht, woensdag in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PSV en op 18 februari tegen Lille in de Europa League.

Volgens een persbericht van Ajax gebruikte Onana (24) het middel niet bewust. ‘De speler voelde zich op de ochtend van 30 oktober niet lekker. Daarvoor wilde hij een tabletje nemen. Onbewust slikte hij echter Lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. (...) Daarbij is door het tuchtorgaan van de voetbalbond uitgesproken dat hij niet de intentie heeft gehad om vals te spelen.’

‘De Europese voetbalbond vindt echter op grond van de geldende anti-dopingregels dat een atleet te allen tijde zelf de plicht heeft om ervoor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen.’

Schone sport

Ook algemeen directeur Edwin van der Sar gaf een verklaring: ‘Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatiebevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor Andre zelf maar zeker ook voor ons als club. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.’

Onana is al sinds 2016 eerste doelman van Ajax. De Kameroener ontwikkelde zich tot een van de beste keepers ter wereld. Ajax heeft Maarten Stekelenburg (38), en de jonge Kjell Scherpen en Dominik Kotarski als reservekeepers.

Eerder op vrijdag kreeg Ajax ook al slecht nieuws van de Uefa: spits Sébastien Haller mag dit seizoen definitief niet meedoen in de Europa League. Ajax was vergeten de recordaankoop in te schrijven en hoopte op clementie van de bond, maar die kwam er niet.