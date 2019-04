Uefa roept Ajax opnieuw op het matje

De club is aangeklaagd wegens het gooien van voorwerpen, ongeregeldheden onder het publiek en het blokkeren van trappen in het stadion tijdens de thuiswedstrijd woensdag in de Champions League tegen Juventus (1-1). De strafzaak dient op 16 mei bij de Uefa.



De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft Ajax dit seizoen al diverse keren bestraft voor misdragingen van fans bij wedstrijden in de Champions League.



Eind vorige maand kreeg Ajax een boete van in totaal 23.000 euro voor ongeregeldheden rond en tijdens het gewonnen uitduel met Real Madrid op 5 maart (1-4). Daarmee werd toen de vrees weggenomen dat Ajax naar de return tegen Juventus, komende dinsdag in Turijn, geen fans zou mogen meenemen.



Voorwaardelijke straf

Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf staan van één uitduel zonder publiek naar aanleiding van de betrokkenheid van de Amsterdamse aanhang bij incidenten tijdens de twee groepsduels met Benfica. In hoeverre die voorwaardelijke straf in de komende tuchtzaak nog een rol gaat spelen, is onduidelijk. De halve finales zijn eind april en begin mei. De finale is op 1 juni in Madrid.



De tuchtcommissie van de UEFA legde Ajax dit seizoen in totaal al een bedrag van ruim 130.000 euro op aan boetes.



Tottenham Hotspur is door de UEFA aangeklaagd wegens indringers op het veld tijdens de thuiswedstrijd dinsdag in het nieuwe stadion tegen Manchester City (1-0). Ook deze zaak wordt op 16 mei behandeld.



