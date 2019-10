Uefa opent tuchtprocedure tegen Bulgaren

Beeld EPA

Fans van de Bulgaarse ploeg maakten zich onder meer schuldig aan racistisch gedrag, waardoor de wedstrijd ook meermaals werd stilgelegd.

Behalve racistisch gedrag wordt de Bulgaren onder meer ook het gooien van voorwerpen en het verstoren van het volkslied verweten. Het is niet bekend wanneer er een uitspraak komt.

Gemakzucht

De voetbalwereld heeft lang gedacht dat racisme een fenomeen uit het verleden was, constateert Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin. Aan die gemakzucht moet een einde komen. Spelers, coaches en fans moeten samen met de overheden ‘de oorlog verklaren aan racisten’.

“Nog niet zo lang geleden dachten we dat racisme iets van vroeger was,” aldus Ceferin. “De laatste jaren hebben bewezen dat die gedachte gemakzuchtig was. De opkomst van het nationalisme in Europa heeft onacceptabel gedrag op laten laaien en sommige mensen denken dat dit thuishoort op de tribunes van het voetbal. Overheden moeten meer doen. Alleen door samen te werken kunnen we stappen vooruit zetten.”

Turkije

De Uefa meldt ook dat het onderzoek gaat doen naar het mogelijk provocerende en politieke gedrag van Turkse spelers rondom de kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk. De Turken vierden doelpunten met een militair saluutgebaar. Dat wordt gezien als steunbetuiging aan de Turkse inval in Noord-Syrië.