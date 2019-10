Uefa onderzoekt ‘vernieling en wanordelijkheden’ Ajaxsupporters

Het uitvak in Valencia afgelopen woensdag. Beeld AFP

De fansite Ajax Life meldt dat er tijdens de 0-3 overwinning afgelopen woensdag stoelen zouden zijn gesneuveld. Daarnaast zou er een vechtpartij zijn geweest tussen supporters van beide clubs.

Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf open staan vanwege het wangedrag van de Amsterdamse aanhang bij Champions League-wedstrijden tegen Benfica vorig jaar. Op 5 november wacht de volgende uitwedstrijd tegen het Londense Chelsea. Daarvoor kreeg Ajax ‘slechts’ 833 kaarten van de lokale autoriteiten, die wezen op eerdere ongeregeldheden waar Ajaxfans bij betrokken waren. Of ook de wel beschikbaar gestelde tickets in het geding komen door het onderzoek van de Uefa, is nog niet bekend.

Overigens zijn de supporters van Ajax niet de enigen die onder de loep worden genomen door de Uefa. De club moet zich namelijk ook verantwoorden voor ‘improper conduct of the team’, een standaardmaatregel van de Uefa als een club veel kaarten krijgt in een wedstrijd. In het duel met Valencia hebben zes Ajacieden een gele prent gekregen. De Uefa zou hier de Amsterdamse club mogelijk voor kunnen beboeten.

Op donderdag 17 oktober komt een speciale commissie van de Uefa bijeen om de aanklachten te bespreken en een eventuele straf te bepalen.