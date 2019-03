Uefa licht beslissing VAR tijdens Real Madrid-Ajax toe

Ook een beslissing tijdens de wedstrijd Real Madrid - Ajax zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. In de opbouw naar de goal van Dusan Tadic in de 63ste minuut (0-3), hield verdediger Noussair Mazraoui de bal net wel of net niet stil op de zijlijn.



Vanuit de drie hoeken waaruit het moment was gefilmd, leek het erop dat de bal over de lijn was gegaan. Toch besloot de VAR - na de beelden 5 minuten te hebben herhaald - dat de bal niet uit was geweest en de goal dus geldig was.



Niet afdoende bewezen

De Uefa licht toe dat met de beschikbare beelden niet afdoende bewezen kon worden dat de bal volledig over de lijn was geweest. 'De assistent-scheidsrechter, die goed zicht had op de actie, had vastgesteld dat de bal niet volledig over de zijlijn was gegaan. Daarom had de scheidsrechter gelijk om niet in te grijpen en het doelpunt goed te keuren.'



Het was niet de meest ingrijpende beslissing die de VAR deze week heeft gemaakt. Tijdens de wedstrijd FC Porto - AS Roma werd diep in de verlenging na tussenkomst van de VAR een penalty toegekend aan FC Porto, die thuisclub ook wist te benutten.



Paris Saint-Germain werd uitgeschakeld door Manchester United, eveneens door een in de laatste minuten toegekende penalty door toedoen van de VAR.



