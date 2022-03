Nieuws

Tyton tot het einde van het seizoen bij Ajax

Ajax heeft Przemyslaw Tyton vastgelegd. De 35-jarige Poolse doelman was transfervrij. Ajax was op zoek naar een extra keeper omdat Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter met blessures aan de kant staan. André Onana, die na dit seizoen vertrekt, is nu de eerste doelman.