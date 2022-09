Tweede Nederlander in de Formule 1: Nyck de Vries debuteert in de Grand Prix van Italië

Nyck de Vries (27) krijgt zondag de kans zich te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. Beeld ANP

Racestal Williams meldt dat Albon wordt behandeld aan een ontsteking van de blinde darm. De Vries zat op het circuit van Monza zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie al in Albons auto en zal dus ook zondag in de daadwerkelijke race starten.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat er twee Nederlanders aan de start van een Grand Prix verschijnen. Toen was die eer voorbehouden aan Christijan Albers en Robert Doornbos. De eerste keer dat er twee Nederlanders actief waren in de Formule is meer dan driekwart eeuw geleden. In 1952 verschenen Jan Flinterman en Dries van der Lof aan de start bij de Grand Prix van Nederland.

Kwalificatie

De Vries wist zich zaterdag niet te plaatsen voor het beslissende deel van de kwalificatie. Hij klokte de dertiende tijd en bleef steken in het tweede deel (Q2); de top 10 plaatste zich voor de strijd om poleposition. Tijdens zijn laatste ‘vliegende’ ronde verremde de Nederlander zich, waardoor hij zijn tijd niet kon verbeteren.

De Vries had zich als nummer 15 van de eerste sessie nipt geplaatst voor deel twee van de kwalificatie. Hij was toen een fractie sneller dan teamgenoot Latifi, die werd uitgeschakeld. De Canadees, bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1 bij Williams, heeft nog geen zekerheid over zijn plek voor volgend jaar. De Vries wordt genoemd als kandidaat om Latifi in 2023 te vervangen.

Het is nog niet duidelijk vanaf welke plek De Vries zondag begint aan zijn debuutrace. Maar liefst negen coureurs krijgen een gridstraf en worden na de kwalificatie teruggezet op de startopstelling. Vermoedelijk start de debutant in de top 10.

De Vries aast op plek

De 27-jarige Fries reed voor Williams eerder dit jaar al in de GP van Spanje een vrije training, zoals hij dat ook al deed voor Mercedes in Frankrijk. Voor Mercedes reed hij de afgelopen jaren in de elektrische raceklasse Formule E. Hij aast op een plek in de Formule 1 voor volgend jaar en weet dat er bij onder meer Williams nog een plek vrij is naast Albon. Ook is hij al in verband gebracht met Alpine. Zondag heeft hij de kans zich te bewijzen.