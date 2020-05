Twee stents verhelpen hartproblemen Ronald Koeman

Beeld ANP

De problemen openbaarden zich zondagmiddag opeens toen de 57-jarige Koeman na een tocht op zijn racefiets weer thuis arriveerde. Koeman maakt al wekenlang lange tochten op zijn fiets om zijn conditie op peil te houden.

Na de fietstocht zondag voelde hij een drukkende pijn op zijn borst. Met de ambulance werd de bondscoach met spoed naar het AMC in Amsterdam gebracht. Daar werd hij aan het einde van de middag gedotterd. De stents, of veertjes, voorkomen een hartinfarct of worden geplaatst nadat iemand een hartinfarct heeft gekregen.

Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen maakt Koeman het goed en mag hij maandag weer naar huis. De bondscoach vraagt om rust om de gebeurtenissen even te kunnen verwerken, maar de verwachting is dat hij snel weer op de been is.

Beterschap

De KNVB reageerde met een kort berichtje op de eigen website, gebaseerd op de mededeling van het management van Koeman. ‘We wensen Ronald veel sterkte en beterschap’, voegde de voetbalbond toe.

Koeman fungeert sinds februari 2018 als bondscoach van Oranje. Hij volgde Dick Advocaat bij het Nederlands elftal op. Oranje speelde onder leiding van Koeman op 19 november 2019 voorlopig de laatste interland. Nederland versloeg Estland in Amsterdam met 5-0 in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd. Daarna moest echter het EK 2020 met een jaar worden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, waardoor ook de nodige oefeninterlands van Oranje werden geschrapt.

De eerstvolgende duels van het Nederlands elftal staan voor begin september op het programma. Het gaat om twee thuiswedstrijden, tegen Polen en Italië, in de Nations League. Ook het doorgaan van deze duels is door de coronapandemie echter onzeker geworden.