Twee Schotse voetbalscheidsrechters komen uit de kast: ‘Ik leefde een leugen’

Scheidsrechter Craig Napier geeft een gele kaart aan een speler van Dundee in een wedstrijd uit de Schotse Premiership. Beeld SNS Group via Getty Images

“We moeten de cultuur veranderen, zodat mensen echt voelen dat ze zichzelf kunnen zijn en gelukkig kunnen leven,” zegt Napier in een videoboodschap. De 32-jarige scheidsrechter fluit op het hoogste niveau in Schotland, zijn collega Wilson (31) vooral op een lager niveau.

Afgelopen maand was veel aandacht voor de coming-out van de Engelse profvoetballer Jake Daniels. De 17-jarige Daniels, speler van de Engelse voetbalclub Blackpool, kreeg op sociale media veel steun, onder meer van voetbalclubs Chelsea en Liverpool. Ook de Engelse prins William en zijn vrouw Kate steunden de speler.

Tot zijn coming-out was geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel. De laatste coming-out van een profvoetballer in Engeland was die van Justin Fashanu, in 1990. Dit leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties. Fashanu, die ook in Schotland heeft gevoetbald, pleegde in 1998 zelfmoord.

‘Cultuur moet veranderen’

De twee Schotse scheidsrechters zeggen met hun coming-out te willen bijdragen aan openheid rond dit thema in hun land. “Ik denk niet dat dit een groot nieuwsverhaal zou moeten zijn, maar dat is het op dit moment wel,” zegt Napier. “De cultuur moet veranderen. Ik heb hier lang mee geleefd, het was een moeilijke reis. Het is echt belangrijk dat mensen als ik dit willen vertellen.”

Wilson volgde al snel met een video op YouTube. “Ik heb zeventien jaar een leven geleefd dat ik niet wilde leven,” zei de scheidsrechter. “Ik leefde een leugen, ik leefde zoals ik dacht dat mensen mij wilden zien leven. Waarschijnlijk heeft het voetbal dat grotendeels bepaald.”

Ignace van Swieten

De Nederlandse scheidsrechter Ignace van Swieten was de eerste arbiter in het betaalde voetbal die uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In de jaren 70 en 80 stond hij bekend als een van de beste scheidsrechters van ons land. Ook de Haagse scheidsrechter John Blankenstein was openlijk homoseksueel. Hij streed tot aan zijn dood in 2009 voor homorechten.

Blankenstein floot veel internationale wedstrijden, waaronder een Europees kampioenschap en de Uefa Cup finale van 1993. Een jaar later zou hij de Champions League finale tussen AC Milan en Barcelona leiden, maar enkele dagen voor de wedstrijd werd hij vervangen. De exacte reden is nooit gegeven, maar in de wandelgangen werd zijn homoseksualiteit als reden genoemd.

In Nederland zetten de KNVB en spelersvakbond VVCS zich al jaren in voor de acceptatie van lhbtq in de voetbalwereld.