Twee lege stoelen en een depressieve grootmeester: WK schaken is vooralsnog ongemakkelijk

Schaken was nooit de spectaculairste kijksport, maar toeschouwers in het St. Regis Hotel in de Kazachse hoofdstad Astana komen er wel heel bekaaid vanaf. Hier wordt de komende vier weken gespeeld om de wereldtitel, maar tijdens de eerste twee partijen lieten Ian Nepomnjasjtsji en Ding Liren het publiek meestentijds naar twee lege stoelen kijken.

De grootmeesters trokken zich tussen hun zetten terug in hun eigen ‘rustruimte’, waar ze op een beeldscherm het bord bekeken. Slechts af en toe lieten ze zich zien in de speelzaal om, zodra ze hun zet gedaan hadden, snel terug te keren naar het privévertrek. Liren zat er urenlang onderuitgezakt op de bank, op een moment zelfs met een dikke jas aan, de capuchon over het hoofd getrokken.

Depressief

De Chinese schaker is sowieso niet in beste vorm, bleek in het openingsweekend van de tweekamp. Na afloop van de eerste ongeïnspireerde remisepartij klaagde Liren over psychische problemen. “Ik ben een beetje depressief. Ik was niet echt met schaken bezig tijdens de partij, ik had heel vreemde gedachten,” zei hij na afloop. “Ik vrees dat er iets mis was in mijn hoofd, misschien is het wel de druk van het kampioenschap.”

De avond voor de openingspartij was Liren al halsoverkop van hotel gewisseld, omdat hij zijn kamer ‘te groot’ vond, en zich ongemakkelijk had gevoeld vanwege de vele Russen in het hotel, die mogelijk deel uitmaakten van de entourage van zijn tegenstrever.

Online toernooien

Voor Nepomnjasjtsji is het de tweede WK-match. Twee jaar geleden werd hij verslagen door Magnus Carlsen, die daarmee zijn titel voor de vierde keer prolongeerde. De Noor, sinds 2013 regerend wereldkampioen, gaf toen al aan dat hij geen zin had om nog een keer zo’n lange, mentaal veeleisende tweekamp te spelen. Carlsen wilde zich liever toeleggen op het snelschaken, waarin hij inmiddels ook de beste van de wereld is.

De weerzin van Carlsen past in een bredere ontwikkeling van de denksport. Naast het blitz- en rapidschaak heeft de sport zich ook steeds meer verplaatst naar online: daar worden lucratieve toernooien gespeeld die door een groter, vaak jonger publiek gevolgd worden dan het klassieke schaak, waar een partij soms wel zeven uur kan duren.

Lang gold de tweekamp voor het wereldkampioenschap als het summum in de schaaksport. Het bracht legendarische matches voort, zoals die tussen Tal en Botwinnik, Spasski en Fischer, en Kasparov en Karpov. Maar nog afgezien van de politieke strijd binnen wereldschaakbond Fide die steevast gepaard gaat met de organisatie van een WK, is de strijd om het wereldkampioenschap een beproeving die veel eist van spelers. Er gaat een maandenlange voorbereiding aan vooraf, waarin een schaker samen met een team secondanten het spel van de tegenstanders bestudeert en op zoek gaat naar nieuwe openingsvarianten om de opponent mee te verrassen.

Verbijsterende openingszet

Dat bleek in de tweede partij, waarin Liren niet alleen Nepomnjasjtsji maar de hele schaakwereld verbijsterde. Met wit deed hij een zet die zo ongewoon was dat sommige commentatoren dachten dat hij per ongeluk de verkeerde pion had verplaatst. De Catalaanse opening kent vele varianten, maar in de vierde zet de pion op veld h3 zetten was, afgezien van wat onwetende amateurs wellicht, nog nooit vertoond. Het bleek geen vergissing, maar een bewuste poging om Nepomnjasjtsji uit evenwicht te brengen, zoals tennissers weleens onverwachts onderhands serveren.

De Rus geloofde aanvankelijk zijn ogen niet, moest lang nadenken over een respons, maar liet zich niet in de luren leggen. In tegendeel zelfs: na een dubieuze zet van Liren opende zich een vrije lijn voor de zwarte toren, waarna Nepomnjasjtsji via een minutieus opgezette aanval zijn tegenstander vermorzelde en na 29 zetten de eerste winstpartij mocht noteren.

Rampzalig

Liren bekende na afloop dat zijn openingsfoefje inderdaad een vooropgezet plan was. Het was een idee geweest van zijn secondanten, onder wie de grootmeester Richárd Rapport, die bekendstaat om zijn onconventionele openingen. “Ik kende een hoop manieren om verder te spelen na die zeldzame zet, maar vandaag was rampzalig, ik deed praktisch alles verkeerd,” bekende Liren na afloop. “Ik heb gewoon heel slecht gespeeld.”

Het is al met al een dramatisch begin voor de Chinese grootmeester, die allerminst lijkt te genieten van zijn eerste gevecht om de wereldtitel. Gevraagd naar waarom hij zich tijdens de partijen zo lang in zijn privékamertje ophoudt, gaf Liren een antwoord dat veel zegt over zijn mentale gesteldheid, maar misschien ook wel over de status van het klassieke schaken: ‘Daar nadenken herinnert me aan online spelen.’