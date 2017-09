Twee homeruns voor Sams, laatste seizoen Du Chatinier

De amateurs van Ajax herstelden zich goed van de 6-0 oorwassing tegen FC Utrecht in de KNVB-beker. Bilal El Amrani (2) en Kenneth Misa-Danso bezorgden Ajax de 3-2 overwinning op HZVV. Ajax staat door de zege tweede in de zaterdag hoofdklasse B met een punt minder dan koploper Berkum.



Zeeburgia kende in de zondag eerste klasse A een beroerde start van de competitie. AFC'34 was met 4-1 te sterk. Zeeburgia eindigde de wedstrijd met negen man. Massin el Azzouzi en German Gotschin kregen een rode kaart. Het doelpunt van Zeeburgia werd gemaakt door Gregory Schaken.



WV-HEDW is na een jaar terug in de zaterdag eerste klasse A. De ploeg van coach Kees Oostermeijer begon de competitie met een 3-1 nederlaag bij Westlandia. Ashraf Azzouz maakte het Amsterdamse doelpunt in Naaldwijk.



Handbal

De handballers van Aristos hebben na twee nederlagen de eerste zege van het seizoen binnen. De ploeg van coach Maarten Roestenburg was thuis met 31-19 te sterk voor Venlo. "We waren heer en meester. Punt uit," aldus Roestenburg. De handbalsters van landskampioen VOC zijn de competitie goed begonnen. Foreholte, de vorige club van coach Ricardo Clarijs, werd in Voorhout met 32-22 verslagen.



Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben voor het eerst dit seizoen verloren. De topper tegen Rotterdam werd thuis met 3-2 verloren. Boris Burkhardt en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor Amsterdam. Pinoké verloor met 5-2 van Kampong, dat door de nederlaag van Amsterdam alleen koploper is in de hoofdklasse. Joost van de Vijfeijken en Jannes van Hattum maakten de doelpunten voor Pinoké.