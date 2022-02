Twaalf duels schorsing voor vechtende Bottinga

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

WV-HEDW is nog altijd ongeslagen in de zaterdag eerste klasse A. De ploeg van coach Marcel Valk heeft dit weekeinde ook de tiende competitiewedstrijd gewonnen. ZOB uit Zuidoostbeemster werd thuis met 2-1 verslagen. De zege kwam niet gemakkelijk tot stand. Na een minuut kwam ZOB met 1-0 voor. Door een doelpunt van Mick van Moerkerk in de eerste helft en een goal van Tim Correia na rust bleven de drie punten toch in Amsterdam. Koploper WV-HEDW heeft zes punten meer dan nummer twee Nootdorp.

Door de lange coronaonderbreking in het amateurvoetbal zullen veel wedstrijden doordeweeks in de avond moeten worden ingehaald om het seizoen op tijd af te kunnen maken. Voor OFC uit Oostzaan heeft dat gevolgen. De inhaalwedstrijd tegen Gemert in de zondag derde divisie op woensdagavond 9 maart kan niet op het eigen complex worden gespeeld. De lichtinstallatie van de club voldoet niet aan de eisen van de KNVB. OFC wijkt daarom voor de wedstrijd tegen Gemert uit naar het complex van tweedeklasser OSV. Dit weekeinde speelde OFC wel op het eigen veld en won met 2-0 van EVV. In dezelfde divisie verloor JOS Watergraafsmeer met 4-3 van Gemert.

AFC heeft in de tweede divisie een punt overgehouden aan de ontmoeting bij Excelsior Maassluis. Het werd 1-1. AFC kwam door een benutte strafschop van Joël Tillema vlak voor rust met 1-0 voor, maar na tien minuten in de tweede helft werd het 1-1. AFC staat op de vierde plaats op de ranglijst en heeft twaalf punten minder dan koploper Katwijk. In de zaterdag derde divisie bleef het 0-0 bij de wedstrijd tussen ACV en de amateurs van Ajax, dat op de veertiende plaats staat.

Swift heeft derby tegen De Dijk in de zaterdag hoofdklasse B nipt gewonnen. Het werd op het Olympiaplein 2-1 voor de thuisploeg. Fidel Yilmaz en Carlos Groen maakten de doelpunten voor Swift, Abraham Misehouy was trefzeker voor De Dijk. Swift staat na de overwinning met negentien punten uit veertien wedstrijden op de zevende plaats. De Dijk is met twaalf punten uit veertien duels veertiende en moet vol aan de bak om degradatie te voorkomen.

Handbal

Aalsmeerspeler Tim Bottinga is door de tuchtcommissie voor liefst twaalf wedstrijden geschorst. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de wedstrijd tussen Aalsmeer en het Belgische Visé. In dat duel gingen spelers na een opstootje massaal met elkaar op de vuist. De 27-jarige Bottinga kwam van de reservebank en sloeg tegenstander Yves Vancosen, die tien duels is geschorst voor een kopstoot, in zijn gezicht. Bottinga is niet de enige speler van Aalsmeer die is geschorst. International Samir Benghanem heeft zes duels schorsing gekregen voor zijn aandeel in de knokpartij. Zonder Benghanem en Bottinga speelde Aalsmeer dit weekeinde met 28-28 gelijk tegen het Limburgse Lions.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben de eerste wedstrijd in de degradatiepoule gewonnen. TOP werd in Sassenheim met 18-17 verslagen. Blauw-Wit nam in de tweede helft een 18-14 voorsprong. TOP knokte zich in de slotfase echter terug tot 18-17, maar verder liet Blauw-Wit het niet komen. Blauw-Wit is de koploper in de degradatiepoule en heeft minimaal zes punten meer dan de ploegen die op een degradatieplaats staan.