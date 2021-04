Tussen servet en tafellaken: hoort Ajax bij de Europese top?

Lisandro Martínez checkt de veerkracht van zijn hamstring op de training voor de wedstrijd tegen AS Roma. Beeld ANP

1. Is de Europa League een B-toernooi?

Dat klinkt neerbuigend. Het is een tweede podium, waarop clubs die zich niet hebben gekwalificeerd voor de (knock-outfase van de) Champions League zich internationaal kunnen meten. In deze fase van de Europa League, de kwartfinales, doen nog mooie en sterke clubs mee, zoals Ajax, AS Roma, Manchester United en Arsenal. Maar inderdaad: de Champions League is prestigieuzer.

2. Hoe vertaalt zich dat in de revenuen?

Ajax plaatste zich dit seizoen als enige Nederlandse club voor de groepsfase van de Champions League. Dat leverde een startpremie op van 41 miljoen euro. Met winstpremies en bonussen haalde de club 48 miljoen euro binnen. Na de uitschakeling in het toernooi kreeg Ajax slechts een schamele vijf ton voor plaatsing bij de laatste 32 van de Europa League. Als Ajax AS Roma verslaat, dan is dat goed voor een bonus van 2,4 miljoen. Een plek in de finale in het Poolse Gdansk levert 4,5 miljoen op. De winnaar mag nog eens 4 miljoen bijschrijven.

3. Is de Europa League voor Ajax een hoofdprijs?

De landstitel is de échte hoofdprijs, zei de jonge verdediger Jurriën Timber gisteren tijdens de persconferentie. “We spelen een heel seizoen voor het kampioenschap. Dat we ook nog in de Europa League meedoen en de bekerfinale spelen, is alleen maar mooi.” Bij Ajax worden alle Europese prijzen die de club ooit heeft gewonnen, gekoesterd, of dat nu de Europa Cup I is, de Europa Cup II, de Uefa Cup of de Jaarbeursstedenbeker. In 2017 haalde Ajax de finale van de Europa League, dat was 21 jaar niet voorgekomen. Ajax stond Europees weer op de kaart, op dat succes heeft Ajax verder gebouwd.

4. Aast Ajax echt op een vaste plek tussen de elite in de Champions League?

Er wordt hard gesleuteld aan een nieuw format voor de Champions League. Vanaf 2024 gaat de eerste ronde van het toernooi er anders uitzien. Geen poules meer, maar één competitie, waarin 36 clubs elk tien duels spelen tegen tien verschillende clubs, van verschillende sterkte. Dat moet zorgen voor meer wedstrijden, meer spanning en meer geld. Ajax wil daarbij zijn. Toch woeden achter de schermen nog stevige discussies tussen de Europese voetbalbond Uefa en de ECA – de overkoepelende organisatie van Europese topclubs – en tussen de rijke en minder rijke clubs over met name de geldverdeling. De presentatie van de nieuwe opzet van de Champions League is onlangs uitgesteld.

5. Waar staat Ajax in dat krachtenveld?

De club is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Financieel moet Ajax het afleggen tegen de meeste clubs uit de grote voetballanden, maar met de recente sportieve prestaties in Europa mag de club zich ongetwijfeld tot de 36 uitverkoren clubs rekenen die in aanmerking komen voor de nieuwe Champions League. Plaatsing geschiedt mede op basis van Europese resultaten. Ook dat is een voorname reden waarom Ajax graag ten koste van AS Roma de laatste vier van de Europa League wil bereiken: met drie Europese halve finales in vijf seizoenen staat Ajax behoorlijk sterk.

6. Leidt zo’n nieuwe Champions League niet tot verdere financiële scheefgroei?

Ajax’ algemeen directeur Edwin van der Sar is bestuurslid van de ECA. Als hij de plannen van die koepelorganisatie steunt, draagt hij bij aan de groeiende kloof tussen grote en kleinere clubs – ook nationaal. Terwijl Ajax baat heeft bij een zo sterk mogelijke eredivisie. Ajax vindt dan ook dat niet de ECA, maar de Uefa de regie over de clubtoernooien moet blijven houden en de geldstromen moet beheren. Dat er dan ook meer geld gaat naar de Europa League en de Conference League – het derde Europese toernooi dat volgend seizoen al begint – vindt Van der Sar niet per se ongunstig. Dat komt clubs als PSV, AZ en Feyenoord ten goede en dus het niveau van de eredivisie.