Turpin weer scheidsrechter bij Ajax

Het is al de derde keer dat Turpin een duel van Ajax leidt in deze jaargang van de Europese bekercompetitie.



Turpin was ook al arbiter in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Bayern München in de groepsfase (3-3) in december. Hij trok toen rode kaarten voor Maximilian Wöber van Ajax en Thomas Müller van Bayern. De Fransman floot ook in augustus de play-off tegen Dinamo Kiev. Ajax won toen met 3-1.



De Amsterdammers speelden in het eerste duel tegen Juventus 1-1 in Amsterdam. De return in Turijn is dinsdag.