Turnzussen Wevers gaan met vader Vincent trainen in Varsseveld

Vincent Wevers werd begin mei door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar zowel de Nederlandse gymnastiekunie KNGU als de aanklager van het ISR ging tegen die uitspraak in beroep. De juridische zaak loopt daarom voorlopig door. De KNGU besloot eind vorig jaar om het aflopende contract van Wevers niet te verlengen.

Ook de Oranjeturnsters Naomi Visser en Sara van Disseldorp maken de overstap naar Varsseveld. Ze verlaten daarmee het nationale trainingscentrum in Heerenveen. De eerste trainingen op de turnacademie in Varsseveld – geen nationaal trainingscentrum – starten half augustus, na het EK turnen in München. Tot aan het EK traint onder anderen Visser, die zich deze week plaatste voor dat toernooi, nog in Heerenveen. Van Disseldorp staat momenteel langs de kant omdat ze kampt met de ziekte van Pfeiffer. Lieke Wevers behoort nog tot de Oranje-selectie, maar laste na de Spelen van Tokio een pauze in.

Sanne Wevers, de olympisch balkkampioene van 2016, kondigde eerder deze week aan uit de nationale ploeg te stappen vanwege een ‘aanhoudende, onwerkbare situatie’ die volgens haar was ontstaan door het gedrag van een teamgenote. Het ging om Vera van Pol, die nog wel in Heerenveen traint. Sanne Wevers kwam sinds de Spelen van vorig jaar niet meer in actie.

Hoger beroep

De overstap naar Varsseveld is opmerkelijk vanwege het beroep dat nog tegen coach Vincent Wevers loopt. “Uiteraard zijn we ons daarvan bewust en de uitkomst van de procedure respecteren wij. De turnsters hebben echter allemaal aangegeven graag onder zijn begeleiding te willen werken en dat faciliteren wij graag,” zegt Willemijn van der Borg namens de turnacademie.

De Top Turnacademie Achterhoek bestaat inmiddels zo’n drie jaar. Momenteel maken zestien jonge talenten deel uit van het programma. “Het oosten van Nederland vormt nu nog een witte vlek in de infrastructuur voor topsport van de KNGU, maar met de vorming van deze ploeg kunnen we dat opvullen. Wij willen op termijn uitgroeien tot een professionele sportploeg. We zetten daarbij in op een constructieve en positieve samenwerking met de KNGU,” aldus Van der Borg.

De turnsters brachten donderdagmiddag de KNGU op de hoogte van hun besluit. Technisch directeur Jeroen van Leeuwen reageerde verrast. “Geschrokken ben ik niet, maar ik had dit wel eerder willen weten. Het is inmiddels een voldongen feit en ik hoorde het eigenlijk pas toen het al zover was,” zegt hij. “Ik had het gesprek wel aan willen gaan en had van daaruit mee willen denken.”

Niet afhankelijk

De technisch directeur benadrukt dat hij niet zou hebben geprobeerd de turnsters tegen te houden. “Iedereen is vrij om eigen keuzes te maken. Het zijn volwassen vrouwen en ik zou ze nooit in een bepaalde richting willen duwen. Het is alleen jammer dat ik niet eerder op de hoogte ben gebracht.”

“Vanaf mijn vrijspraak op 2 mei in de tuchtzaak bij het ISR kon ik weer vooruit gaan kijken,” zei turncoach Vincent Wevers tegen de NOS. “Ik ben blij dat ik bij de Top Turnacademie Achterhoek nu de kans krijg weer met mijn vak bezig te zijn. In Varsseveld is een mooie situatie gecreëerd, waarin turnsters op topniveau de faciliteiten krijgen die ze nodig hebben en waar ik tegelijkertijd mijn kennis aan talentvolle coaches kan overdragen.”

Ook dochter Lieke Wevers (30) kijkt uit naar het nieuwe project. “Wat ik echt sterk vind is dat we zelf de regie hebben gepakt om onze route weer uit te stippelen. Ik houd er niet van om afhankelijk te zijn van allerlei mensen en systemen. Ik hoop dat ik mijn lijf gereed heb in augustus om dan weer stap voor stap te beginnen. Parijs is nog ver,” zegt ze, doelend op de Olympische Spelen van 2024.