Turntrainer Kooistra (Turnz Amsterdam) treedt terug

Wolther Kooistra met turnster Noel van Klaveren tijdens het EK Turnen in Montpellier (2015). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zijn pupil Veerman maakt deel uit van de nationale selectie. Kooistra behoort niet tot de trainers over wie klachten over fysieke en geestelijke mishandeling zijn geuit.

De KNGU besloot vorige week om het topsportprogramma voor de turnsters stil te leggen naar aanleiding van verhalen van turnsters die spraken van slaan, schoppen, kleineren en pesten door coaches. De bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden daarbij genoemd en hebben hun werkzaamheden moeten staken.

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU heeft deze week gesprekken gevoerd met de clubs waar trainers in dienst zijn die ook betrokken zijn bij het topsportprogramma. Zijn verzoek aan de clubs was om die trainers ook een stap opzij te laten zetten. Kooistra is de eerste die hier gehoor aan geeft. De bond stuurt maandag een brief aan de clubs waarin hij formeel verzoekt de betrokken trainers aan de kant te zetten.

“We hebben het besluit van het KNGU-bestuur toegelicht bij de clubs, daar wordt verschillend op gereageerd. Ze nemen ieder het verzoek mee terug in hun eigen bestuur. Voor ons is het nu afwachten wat het besluit gaat worden,” aldus Meijer.

Nog niet genoeg gedaan

De clubs hebben een week om te reageren naar de bond, maar Turnz kwam vrijdag al meteen met een persverklaring. Kooistra behoort volgens de Amsterdamse club tot de coaches die altijd hebben gestreefd naar een gezond pedagogisch topsportklimaat. De recente getuigenissen hebben club en trainer duidelijk gemaakt dat er nog niet genoeg is gedaan om een veilig en gezond sportklimaat te kweken.

‘Daarom is het nu tijd om dit samen met alle sporters, ex-sporters, trainers, bestuurders en ouders verder aan te pakken. Het onafhankelijk onderzoek door het ministerie van VWS onder aanvoering van bijzonder hoogleraar sport en recht Marjan Olfers moet de leiding kunnen nemen om alle geledingen van de KNGU, hun topsportbeleid en de uitwerking daarvan intensief door te lichten,’ aldus de verklaring.

Kooistra heeft besloten om per direct terug te treden als ‘actieve speler in de turnzaal’ gedurende de loop van het onafhankelijke onderzoek. ‘Het geeft een wrang gevoel om juist als voorloper van het gewenste gezonde sportklimaat deze stap te zetten. Ondank de loyaliteit die Kooistra voelt voor de Turnz en Team-NL sporters en trainers met wie hij samenwerkt en er geen officiële klachten voorliggen, acht hij dit toch noodzakelijk.’