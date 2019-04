Turnster Veerman na val laatste in EK-finale

De 17-jarige Veerman, afkomstig uit Oosthuizen en turnend bij Turnz Amsterdam, kwam tot een score van 12,366. Een fout in haar oefening, waarna ze naar de grond ging, kostte haar een vol punt.Het goud was voor de Russische Anastasia Iliankova, die haar oefening beloond zag met een score van 14,833. Haar landgenote Angelina Melnikova was met 14,533 goed voor zilver. Het brons ging naar de Italiaanse Alice D'Amato: 14,400.



Veerman was afgelopen najaar al mee naar de WK in Doha waar ze echter als reserve niet in actie kwam. Ze had zich in Szczecin met de gedeelde vierde score (14,133) gekwalificeerd voor de finale.