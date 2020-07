Turncoach Wevers: ‘Nooit één turnster geslagen of geschopt’

Beeld ANP

“Ik wil op twee dingen ingaan, want die vind ik heel belangrijk en die hebben mij enorm geraakt,” zegt Wevers tegen de NOS. “Het eerste is dat ik in één adem wordt genoemd met hem,” zo verwijst hij naar Gerrit Beltman, de turntrainer die vorige week in een groot interview in het Noordhollands Dagblad toegaf in het verleden turnsters fysiek te hebben mishandeld. Door dat verhaal ging de beerput voor wat betreft het misbruik in het Nederlandse turnen open. Maar, zegt Wevers: “Ik zit als mens totaal anders in elkaar, dus die vergelijking wil ik hier graag weghalen.”

Ook reageert hij op de quotes van oud-turnster Joy Goedkoop, die hem vorige week bij Studio Sport beschuldigde van mishandeling. “Ik heb tijdens mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, nooit één turnster geslagen of geschopt. Ik heb géén fysiek geweldig gebruikt. Die aantijgingen komen echt heel hard aan,” zegt Wevers.

Daarmee stelt hij dat Goedkoop vorige week niet de waarheid heeft gesproken. “Van mijn zevende tot mijn twaalfde heb ik in Oldenzaal getraind, onder leiding van Vincent Wevers,” vertelde de turnster. “Daar was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem. Niet dagelijks, maar het kleineren, boos worden en negeren; dat soort dingen waren wel dagelijks. Er werd gewoon niet naar je gekeken als mens. Emoties, gevoelens en pijn mochten er niet zijn, voor vermoeidheid was geen oog. Je moest eigenlijk als een machine functioneren.”

Dat heeft Wevers nu dus fel ontkend.