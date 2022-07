Tumor geconstateerd bij voormalig Ajaxspits Sébastien Haller: ‘Ik ga sterker terugkomen’

Sébastien Haller in het shirt van Ajax. Beeld ANP

De 28-jarige international uit Ivoorkust is al teruggereisd naar Duitsland. De komende dagen vinden verdere onderzoeken plaats in een gespecialiseerd medisch centrum.

“Dit nieuws kwam als een schok voor Sébastien Haller en voor ons allemaal. De hele BVB-familie wenst Sébastien zo spoedig mogelijk een volledig herstel en dat we hem snel weer mogen knuffelen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt,” zegt technisch directeur Sebastian Kehl op de website van de club.

Haller voelde zich maandag niet lekker na een training in Zwitserland. Borussia Dortmund meldde aanvankelijk dat de aanvaller ziek was. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een zaadbal heeft.

Dankbaar

Haller laat via een verklaring op sociale media weten dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. ‘Ik was ontroerd bij het zien van deze mooie reacties en heb een beetje het gevoel dat ik niet zoveel verdien,’ schrijft hij. ‘Mijn familie en ik zijn dankbaar. Ik zal me concentreren op mijn herstel om sterker terug te komen. Dankzij jullie weet ik dat het alleen maar een extra test zal zijn op mijn levenspad. Jullie zien me snel terug op het veld om nieuwe overwinningen te vieren.’

Ajax heeft via Twitter steun betuigd aan de Ivoriaanse spits. Ook veel fans laten op sociale media weten mee te leven met de Ivoriaan. Haller vertrok deze zomer van Ajax naar Dortmund. De topscorer van Ajax van vorig seizoen werd verkocht voor 31 miljoen euro.

Seb ❤️🙏 — AFC Ajax (@AFCAjax) 18 juli 2022

Dortmundcoach Edin Terzic hoorde het nieuws maandag voor de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen Valencia (3-1-nederlaag). “Het was niet makkelijk om na te denken over tactiek, pressing en passing.” Na het duel hoorden de spelers het. “We zijn er allemaal van geschrokken,” zei hij.

De geschokte Terzic zei nog niet te weten hoe de club het gemis van de spits gaat opvangen en vond het lastig hierover vragen te beantwoorden. “We weten niet precies hoe lang hij eruit zal zijn. We zullen ons op alles voorbereiden.”