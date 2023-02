Tsjechische voetballer komt uit de kast: ‘Ik ben homo en ik wil me niet meer verstoppen’

“Hallo, ik ben Jakub Jankto. Ik ben homo en ik wil me niet meer verstoppen,” zo trapt hij af in de video. “Zoals iedereen heb ik mijn sterke punten, mijn zwakke punten, een familie en vrienden. En een baan waar ik dag in dag uit, al jarenlang, serieus als prof vol passie mijn best voor doe.”

“Zoals iedereen, wil ik ook in vrijheid leven. Zonder angsten. Zonder vooroordelen. Zonder geweld. Maar met liefde. Ik ben homo en ik wil me niet meer verstoppen,” vertelt de 45-voudig international.

Jankto scoorde vier keer voor de nationale ploeg van Tsjechië. De middenvelder was er ook bij op het afgelopen EK. Als invaller deed hij onder meer tien minuten mee in de gewonnen achtste finale tegen het Nederlands elftal.

Geen primeur

Hij begon zijn carrière bij Slavia Praag, maar stapte in 2015 over naar Udinese. Door die club werd Jankto uitgeleend aan Ascoli en vervolgens Sampdoria. Zij namen hem in de zomer van 2019 over van Udinese, voor 14,5 miljoen euro. Twee jaar later vertrok Jankto voor 6 miljoen euro richting Getafe. Sinds vorige zomer komt hij op huurbasis uit voor Sparta Praag.

Hoewel er maar weinig profvoetballers uit durven te komen voor een hun homoseksuele geaardheid, is Jankto niet de eerste. De 18-jarige Jake Daniels, uitkomend voor Blackpool op het een na hoogste niveau in Engeland, beleefde vorig jaar zijn coming-out. Juni vorig jaar deden twee Schotse scheidsrechters hetzelfde.

Dubbelleven

De Australiër Josh Cavallo was eind 2021 een van de eerste profvoetballers die openbaarde dat hij homoseksueel is. De 21-jarige middenvelder zei toen: “Het enige wat ik wil is voetballen en zoals iedereen behandeld worden. Ik was zo moe om te presteren op het hoogste niveau én er een dubbelleven op na te houden. Het is slopend, iets dat ik hoop dat niemand hoeft mee te maken.”

Het filmpje van Jankto krijgt veel reacties. De Europese voetbalbond Uefa: ‘Je bent een inspiratiebron, het Europese voetbal is met je. Wereldvoetbalbond Fifa: ‘We zijn met je, Jakub. Voetbal is voor iedereen.’ Ook grote voetbalclubs als AC Milan, Schalke 04 en Werder Bremen hebben hun steun uitgesproken.