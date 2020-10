Traoré was goed, maar Zapata was beter

Beeld AFP

Het was in het verleden niet altijd een geslaagde combinatie: Ajax en Braziliaanse voetballers. Waar Romario en Ronaldo in de jaren negentig schitterden bij PSV, maakte Marcio Santos in Amsterdam een verdwaalde indruk. Maar de tijden zijn veranderd. Ajax heeft nu David Neres en Antony.

Stonden ze voor het eerst samen op het veld?

Nee, maar wel voor het eerst samen aan de aftrap. Neres was een jaar geblesseerd. Hij werd in de eerste weken van het seizoen klaargestoomd voor het eerste pouleduel met Liverpool, maar vorige week ontbrak juist Antony. De liefhebbers hadden er lang naar uitgekeken: de twee snelle dribbelaars op de vleugels. En ze werden dinsdagavond op hun wenken bediend. Vooral Antony had het in Bergamo op zijn heupen.

Wanneer was het voor het laatst dat Ajax met twee Brazilianen aantrad?

Dat was aan het begin van de eeuw, met Maxwell en Wamberto. Maxwell was blij met zijn oudere ploeggenoot. “Ik sprak nauwelijks Engels. Wamberto was al langer bij Ajax. Hij kende Amsterdam, de club en de cultuur en hielp mij. Hij was een grote broer voor me.” Voor Neres en Antony, allebei afkomstig uit Sao Paulo, geldt hetzelfde. Neres is 23 en al bijna vier jaar in Nederland. Hij maakte zijn drie jaar jongere landgenoot de afgelopen maanden wegwijs bij Ajax en in de stad.

Waren de twee Brazilianen beslissend tegen Atalanta?

Dat niet, maar ze waren wel constant dreigend. Hans Hateboer zal nog weleens wakker schrikken van de panna die hij in de eerste helft kreeg van Antony. De snelheid en behendigheid van de vleugelspitsen maakten Atalanta wel voorzichtig. De ploeg durfde in de eerste helft niet altijd voluit druk te zetten. En dat was de bedoeling. Maar ze waren uiteindelijk minder bepalend dan spits Lassina Traoré.

Vond hij na zijn kwintet goals tegen VVV opnieuw het net?

Ja, hij maakte de 0-2 en hij verdiende de penalty waaruit Dusan Tadic voor de 0-1 had gezorgd. Al was de overtreding van Robin Gosens (hoog geheven been) zwaar bestraft. Traoré was soms lastig te bespelen voor de defensie van Atalanta. Maar de Burkinees vond in collega-spits Duván Zapata zijn meerdere.

Hij was man van de wedstrijd?

Toch wel. Zapata kopte na rust fraai de 2-1 binnen, en het schot waarmee hij voor de gelijkmaker tekende, heeft Andre Onana alleen maar gehoord. Die treffer werd overigens ingeleid door balverlies van Neres, die vermoeid raakte en na zeventig minuten werd vervangen. In de resterende tijd was Antony met twee schoten nog dicht bij het winnende doelpunt. Maar ook hij haalde het einde van de wedstrijd niet, na een schop van Malinovski.