Traoré stelt niet teleur en klopt aan de deur

Het Parool beoordeelt alle voetballers van Ajax en die van de tegenstander na hun wedstrijd. En wie of wat viel het meest op tijdens Vitesse-Ajax (0-3)?

Spitsen zijn vaak een tikkeltje egoïstisch; gericht op de eigen productie. Maar de 19-jarige Lassina Traoré is allerminst zelfzuchtig. Ajax dankte daar in de kwartfinale van de KNVB-beker het belangrijke openingsdoelpunt aan.

Op wiens naam kwam die treffer?

Op die van Ryan Babel. Maar Traoré zette het doelpunt knap in de steigers. Hij gebruikte rond de middenlijn zijn sterke lichaam om aan de bal te kunnen blijven en een korte combinatie op te zetten met Donny van de Beek. Daarna sneed de aanvaller uit Burkina Faso met de bal aan de voet aan de rechterkant het strafschopgebied van Vitesse in. Uit zijn ooghoek had hij Babel bij de tweede paal al zien vrijlopen. De voorzet was op maat.

Traoré is stilaan het basiselftal ingeslopen?

Dat kun je wel zeggen. Met de blessures van Hakim Ziyech, Quincy Promes en David Neres krijgt hij nu geregeld zijn kans. En als Traoré in het veld staat, stelt hij zelden teleur. Hij heeft de slag met good old Klaas-Jan Huntelaar in elk geval gewonnen.

Wat maakt Traoré tot een Ajaxspits?

Volgens technisch directeur Marc Overmars, die Traoré via Ajax Cape Town naar Amsterdam haalde, heeft de jonge spits iets wat lang niet alle Afrikaanse voetballers hebben: een verfijnd schot. “Hij kan met de binnenkant van zijn voet heel precies en toch nog hard op doel schieten Daarbij werkt Traoré hard, kan hij goed meevoetballen en heeft hij oog voor zijn medespelers. Belangrijk, want een spits van Ajax moet alles kunnen. Ik zeg niet dat hij alles al kan, maar hij pakt dingen wel snel op.”

Tegen PSV speelde Babel nog in de punt van de aanval.

Klopt, maar aan de linkerfklank is hij toch sterker. Hij maakte tegen Vitesse niet alleen het openingsdoelpunt, hij bereidde ook deels de 0-2 voor. Babel zette een snelle combinatie op met Nicolás Tagliafico. De Argentijn legde de bal panklaar neer voor Ryan Gravenberch.

Die na die treffer meteen werd gewisseld?

Ja. Daley Blind keerde terug in het elftal. Korte tijd later maakte ook Hakim Ziyech zijn rentree. Met het oog op de zware wedstrijden tegen Getafe in de Europa League is dat goed nieuws voor trainer Erik ten Hag.

De cijfers