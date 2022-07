Transferzomer Ajax leidt mogelijk tot andere posities voor leiders Tadic en Blind

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Dusan Tadic en Daley Blind: waarom de leiders van dit Ajax volgend seizoen weleens op andere posities zouden kunnen spelen dan vorig jaar.

Het vertrek van meerdere uitblinkers en de komst van Steven Bergwijn en Owen Wijndal voorzien Ajax niet alleen van een nieuw gezicht, maar leiden vermoedelijk ook tot verschuivingen in de basisopstelling. Frappant genoeg zijn het Daley Blind en Dusan Tadic, de twee grote leiders van dit elftal, die voor een verhuizing naar een andere positie lijken te staan.

Daley Blind

Door de langverwachte komst van Wijndal lijkt Blind naar een centrale positie terug te keren. De vraag is alleen welke.

Afgelopen seizoen was Blind – die geregeld het mikpunt van kritiek is in lastige tijden – stilletjes dominant als passer. In elke statistische categorie qua passing stond Blind op eenzame hoogte in de Eredivisie. Vooral het verschil met de op-een-na-beste passer in elk van deze categorieën was schrikbarend groot.

Blind heeft al deze cijfers ook niet bijeen gepasst met balletjes breed. De linkspoot stond vorig seizoen ruim bovenaan in het klassement van Eredivisie-verdedigers die goede scoringskansen creëren voor ploeggenoten.

Met de komst van linksback Wijndal en een vrijwel zeker vertrek van Lisandro Martínez lijkt een terugkeer naar de positie van linker centrale verdediger logisch.

Toch is het ook niet uitgesloten dat Blind weer een (halve) linie naar voren schuift. Edson Álvarez kan als hyperproductieve balafpakker – het soort knecht waar topteams vrijwel altijd behoefte aan hebben – de komende anderhalve maand op de interesse van meerdere grote clubs rekenen. Daarnaast heeft trainer Alfred Schreuder bij Hoffenheim meermaals geëxperimenteerd met een 4-3-3 met de punt naar achteren op het middenveld, dus met één controleur op het middenveld. In beide gevallen zou een verhuizing van Blind naar de ‘6’ geen onlogische oplossing zijn.

Tijdens de seizoensopening van 2019-’20, vlak na het vertrek van Frenkie de Jong, experimenteerde Erik ten Hag een paar weken lang met Blind op het middenveld. Het grote voordeel hierbij was dat Ajax tijdens de spelopbouw zijn beste passer in de belangrijkste verbindingszone had staan.

Maar in een rol als ‘puinruimer’ op het middenveld vertoonde Blind ook kwetsbaarheden. Zo had hij, op momenten dat de pressing van zijn voorste vijf ploeggenoten niet optimaal verliep, veel moeite met het afschermen van grote zones in de as tijdens defensieve omschakelmomenten.

Uiteindelijk oordeelde Ten Hag dat Blind toch beter tot zijn recht kwam als centrale verdediger. Een centraal koppel vormen met de explosieve Jurriën Timber lijkt deze zomer dan ook de meest logische uitkomst voor Blind.

Dusan Tadic

Aangezien Ajax nog altijd van zins is om rechtsbuiten Antony niet te verkopen deze zomer, en het met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Mohamed Ihattaren liefst drie serieuze kandidaten heeft voor speelminuten ‘op 10' (vier, met Kenneth Taylor, als Ajax met twee aanvallende middenvelders wil spelen), lijkt linksbuiten de meest logische positie voor recordaankoop Steven Bergwijn. Het is dan ook de positie waarop de veelzijdige aanvaller de meeste minuten maakte bij PSV.

Ook qua wisselwerking met mede-nieuwkomer Wijndal lijkt de keuze voor rechtspoot Bergwijn op links een logische keuze. Bij AZ had Wijndal een geweldige samenwerking met de rechtsbenige linksbuiten Jesper Karlsson. Wijndal leidde dit seizoen alle Eredivisie-verdedigers in assists (10), omdat hij een haast telepathische wisselwerking met de Zweed had bij het overlappen op de linkerflank. De uitgekookte timing van het naar binnen snijden van Karlsson en de daaropvolgende sprint buitenom van Wijndal is een goed voorbeeld van de spelpatronen die Schreuder er snel in wil krijgen op zijn linkerflank.

Beeld Screenshot ESPN

De komst van Wijndal en Bergwijn en de moeizame onderhandeling tussen RB Leipzig en Ajax over Brian Brobbey, lijken samen één logisch gevolg te hebben: Tadic zal 2022-’23 starten in de punt van de aanval.

Zoals het de immer constante Tadic betaamt, is er in zijn spel qua productiviteit nauwelijks een verschil te merken als hij van positie wisselt. Qua minuten per goal of assist presteert Tadic nagenoeg hetzelfde in beide rollen, met de opvallende kanttekening dat hij juist als spits nog meer aangever dan afmaker wordt.

De voordelen van een aanvalsvariant met Tadic als ‘valse spits’ waren tijdens de magische Champions League-run van 2018-’19 duidelijk zichtbaar. De zwervende rol voor de aanvalsleider en de vele positiewisselingen met zijn mede-aanvallers maakten het voor tegenstanders erg moeilijk om zich aan defensieve afspraken te houden.

Fijne bijkomstigheid van de tactische variant met Tadic in de aanvalspunt is dat hij minder vuile meters hoeft te maken bij het meeverdedigen. Geen slecht nieuws, voor een sterspeler die zijn zeventiende (!) profseizoen ingaat.

