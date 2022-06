Transferprognose: wat kan Ajax krijgen voor gewilde jonge sterren?

In de rubriek ‘Da’s Logisch’ analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor de transfersaga’s rondom Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Antony. Welke bedragen zijn realistisch bij een eventuele transfer?

Met Sébastien Haller (31 miljoen euro, Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch (18,5 miljoen, Bayern München) en Noussair Mazraoui (transfervrij, Bayern München) zwaaide Ajax deze zomerse transferperiode al drie gewaardeerde basiskrachten van het afgelopen seizoen uit.

Het is ijdele hoop om te denken dat het daarbij blijft, qua exodus van Amsterdamse uitblinkers. Nu coronaschulden géén schaduw meer werpen over de ambitieuze aankoopstrategieën van de Europese topclubs, zijn de jonkies die onder Erik ten Hag zo uitblonken in de Champions League-groepsfase bijzonder in trek.

Maar wat zou een fair bedrag zijn bij een verkoop van Jurriën Timber, Lisandro Martínez of Antony? Op basis van historische data en de huidige trends op de transfermarkt pogen we een realistische inschatting te maken.

Jurriën Timber

Timber duelleert met Cyriel Dessers. Beeld ANP

Dat Timber een snelle opmars maakt is een behoorlijk understatement. In krap tweeënhalf jaar is de 21-jarige Ajacied uitgegroeid tot een van de meest gewilde talenten in het topvoetbal.

Met de explosiviteit en wendbaarheid van een back, en het speloverzicht en de duelkracht van een doorgewinterde stopper, beschikt hij al over een bijzondere mix in defensief opzicht. Tel daarbij op dat Timber vorig seizoen met afstand de best opbouwende centrumverdediger was in de Eredivisie (zowel passend als dribbelend), en het is heel begrijpelijk dat de allergrootste clubs op zijn handtekening azen.

Door Real Madrids succes in de Champions League met het centrale verdedigingsduo bestaande uit Éder Militão en David Alaba – die net als Timber eerder de lichaamsbouw van een back hebben – wankelt nu ook het vaakst gehoorde argument tegen een stap van de Ajacied naar de top.

Als we kijken naar de twintig centrumverdedigers die in de afgelopen vijf jaar voor de hoogste transfersommen van club ruilden, valt allereerst op dat het aanschaffen van een centrale verdediger relatief ‘veilig’ is. Er zitten weinig absolute transferflops tussen.

Een monsterbedrag als landgenoten Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk lijkt Timber bij zijn eerstvolgende overstap nog niet te bereiken. Daarvoor loopt zijn contract bij Ajax (tot 2024) te kort door. Maar als we kijken naar de situaties van Éder Militão en Rúben Dias – na De Ligt de twee duurste verdedigers uit een competitie buiten de Europese top-5 – vlak voor hun transfers naar respectievelijk Real Madrid en Manchester City, zien we veel gelijkenissen met Timber.

Zowel Militão (bij Porto) als Dias (bij Benfica) domineerde in een aan de Eredivisie gelijkwaardige competitie, en slaagde eveneens met vlag en wimpel bij de eerste tests tegen grote Europese tegenstanders. Wil een financieel machtige club uit een topcompetitie – zeg, Manchester United – Timber inlijven, dan lijkt een bedrag ergens tussen de transfersommen van Militão (50 miljoen) en Dias (68 miljoen) realistisch. Aangezien de transfersommen in de top voor het eerst sinds de coronacrisis weer klimmen, zal Timber vermoedelijk dichter bij Dias zitten.

Realistische schatting voor transfersom Jurriën Timber: 63 miljoen euro.

Lisandro Martínez

Martínez trakteert Jens Toornstra op zijn specialiteit van het huis. Beeld ANP

Lisandro Martínez kende een ijzersterk 2021-’22. Door zijn prestaties in Amsterdam is een basisplaats bij Argentinië op het komende WK, waar het een van de topfavorieten zal zijn, nog altijd mogelijk.

Martínez is in het juiste tijdperk geboren. Niet alleen is er nu meer waardering dan ooit voor kleine, wendbare centrumverdedigers, ook de linksbenige stopper is bijzonder in trek. De opkomst van speelsystemen met drie centrale verdedigers maakt linksbenige opties nóg aantrekkelijker dan ze al waren.

Waar slechts een op de tien mensen linkshandig is, barst de lijst met topverdedigers van de linksbenige spelers. Volgens de Duitse spelersdatabank Transfermarkt lopen er in het huidige profvoetbal 44 centrumverdedigers rond met een markwaarde van minstens 30 miljoen euro. Uit die groep van 44 zijn er maar liefst 14 linksbenig, bijna één op de drie.

Aangezien Josko Gvardiol (2021 bij Leipzig) en Nico Schlotterbeck (2022 bij Dortmund) nét hun krabbel hebben gezet onder een langdurig contract bij hun nieuwe clubs, is Martínez na Pau Torres de hoogst gewaardeerde linksbenige centrumverdediger die niet bij een traditionele topclub speelt.

Ex-Ajacied Sven Botman maakt deze week de overstap naar Newcastle United voor een bedrag van 37 miljoen euro. Gezien de geldnood bij Lille, en het feit dat Martínez óók als linksback en ‘op 6’ kan spelen, zal de Argentijn meer kosten. Wil Arsenal Martínez vóór het WK inlijven (waar hij zichzelf nog waardevoller kan maken), dan zal het richting de door Ajax gewenste 45 tot 50 miljoen euro moeten bewegen.

Realistische schatting voor transfersom Lisandro Martínez: 44 miljoen euro.

Antony

Als Manchester United Ten Hag wil herenigen met zijn geliefde Braziliaanse dribbelaar, zal het diep in de buidel moeten tasten. Critici wijzen er graag op dat Antony ‘maar’ 8 goals en 4 assists liet noteren in het afgelopen Eredivisieseizoen, maar de onderliggende cijfers laten zien dat de linkspoot dominant was in de 23 wedstrijden waarin hij meedeed. Geen eredivisiespeler was per 90 minuten gemiddeld bij meer doelgevaar uit open spel betrokken dan Antony, die een mooi kwartet creatievelingen achter zich laat.

Voor jonge toptalenten op de aanvallende vleugels hebben grote clubs nog altijd een godsvermogen over, leert het recente verleden ons. Zelfs voor buitenspelers die ‘op de groei’ werden aangetrokken, trokken de topteams geregeld een fortuin uit.

Met zijn imposante optredens in de groepsfase van de Champions League lijkt Antony zich internationaal iets meer te hebben bewezen dan toptalenten als Christian Pulisic, Ferran Torres en Leroy Sané voorafgaand aan hun grote transfers, al speelden zij destijds in topcompetities. Een vraagprijs richting de 70 miljoen euro zal de grootste clubs niet definitief afschrikken.

Realistische schatting voor transfersom Antony: 67 miljoen euro.

