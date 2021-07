Transfer Berghuis naar Ajax laat duidelijk zien: Feyenoord telt niet mee

Steven Berghuis is Daley Blind te snel af met een schot op het doel van Ajax. Beeld Getty

De transfer van Steven Berghuis doet in de Kuip denken aan de zomer van 2010. Toen zagen Georginio Wijnaldum en Leroy Fer veel meer perspectief bij respectievelijk PSV en FC Twente dan bij Feyenoord en de sterspelers trokken de deur achter zich dicht. Toenmalig technisch directeur Martin van Geel waarschuwde: als Feyenoord weer écht wilde meetellen, moest het snel afgelopen zijn met spelers die in de eredivisie een transfer durfden te maken om verder te kunnen komen in hun loopbaan.

Elf jaar later galmt het telefoontje van Steven Berghuis naar technisch directeur Frank Arnesen van vorige maand nu nog na. De aanvoerder hield het kort: hij wilde naar Ajax – nergens anders heen – en de Amsterdammers stonden klaar om de 4 miljoen euro die was afgesproken bij zijn contractverlenging in 2019, over te maken.

Het gesteggel om een iets hogere transfersom leidde af van de kern. Volgens ingewijden bij de club ontvangt Feyenoord naast de eerder genoemde 4 miljoen nog eens 1,5 miljoen voor Berghuis. Daar bovenop kan via bonussen nog eens maximaal een miljoen extra worden verdiend. Maar als er daardoor ergens in de Kuip deze week een vorm van tevredenheid zou heersen, dan zou dát de overtreffende trap van ongepast zijn.

Habbekrats

Feyenoord laat de aanvoerder en clubtopscorer, het afgelopen EK de enige Rotterdamse international, voor een habbekrats naar Ajax verhuizen. Berghuis tekent in Amsterdam tot 2025 en hoeft donderdag niet de wellicht gevaarlijke stap terug naar het trainingsveld van Feyenoord te maken. Maar in de Kuip hoeft echt niemand te juichen.

Er is in 2019 niemand geweest die in de Feyenoord-bestuurskamer heeft gedacht dat een gelimiteerde transfersom of een ‘vanaf-prijs’ voor Berghuis gek was en al helemaal niet dat er voor Ajax en PSV altijd heel andere prijzen moeten gelden.

Berghuis zag maandag filmpjes voorbijkomen waarbij shirts met zijn naam in de fik werden gestoken. De aanvaller had de laatste maanden natuurlijk wat minder kwistig kunnen strooien met momenten waarop hij liefkozend het embleem van Feyenoord vasthield. Zoals hij op camera ook al eens duidelijk verkondigde dat hij een binnenlandse transfer bij voorbaat uitsloot. Die woorden bleken bar weinig waard.

Maar ook die sentimenten leiden af van de kern van zaak. Feyenoord moet net als in 2010 toegeven dat sommige basisspelers liever voor een andere club in Nederland uitkomen. Zoals het ook pijnlijk is dat tot voor kort bankzitters als Ruud Vormer, Sofyan Amrabat en – via een omweg – Lex Immers naar Club Brugge verhuisden, terwijl er nu volgens de voorzitter van de Belgische kampioen ook een persoonlijk akkoord is met Tyrell Malacia.

De status van het eens zo trotse Feyenoord staat, slechts vier jaar na de landstitel, serieus op het spel. Is de toestand al hopeloos? In 2010 stapte Ronald Koeman binnen, hij loodste de club van plek 10 naar plek 2. Ook toen was er nauwelijks iets te besteden. Deze keer moet trainer Arne Slot weer voor perspectief zorgen met een akelig smalle selectie en met nauwelijks slagkracht op de transfermarkt.

Transfermarkt

Het excuus dat een gloednieuw stadion de club er pas echt er bovenop kan helpen, klinkt al jaren. Maar het ware geld wordt niet verdiend met een stadion maar op de transfermarkt.

Niet via deals met vage constructies die later worden uitgelegd alsof de club simpelweg niet anders kon. Nee, die worden verdiend door spelers op het juiste moment voor de juiste prijs van de hand te doen. Zoals Nicolai Jørgensen in de winter van 2018 toch 17 miljoen euro meer waard was dan deze zomer. In de tussentijd presteerde de Deense aanvaller nagenoeg niets meer.

Aan technisch directeur Frank Arnesen de taak om bij bijvoorbeeld Antoni Milambo alvast een andere verkoopprijs in het contract te laten opnemen voor Ajax, PSV en zelfs AZ, dan voor pakweg VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Everton of Juventus.

Of, nog beter: Feyenoord zo te renoveren dat basisspelers inderdaad alleen nog de grens over willen als ze klaar denken te zijn bij Feyenoord. Lukt het niet, dan staat de status van de club meer dan ooit op het spel.