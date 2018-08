Trainer Standard Luik: Ajax is de grote favoriet

Edmilson maakte onlangs de overstap naar Al-Duhail. Ishak Belfodil zag het Duitse 1899 Hoffenheim als een stapje hogerop.



In zijn lofzang over Ajax componeerde Preud'homme nog een klein couplet dat de supporters van Standard Luik enige hoop kan geven. "In voetbal is er altijd iets mogelijk," zei hij.



"Wij moeten Ajax uit de comfortzone zien te halen. Uiteraard ga ik niet vertellen hoe we dat gaan doen. Daarbij kan ik alles wel mooi vertellen. Maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk ook zo afloopt. Alleen met fysiek spel halen we het in ieder geval niet. We zullen ook echt moeten gaan voetballen tegen dit Ajax."



"Dat is de bekende tactiek van België tegen Nederland", counterde Ajax-trainer Erik ten Hag. Hij moest lachen toen hij hoorde hoe zijn collega Preud'homme zijn team op een hoog op een voetstuk plaatste. "Dat is echt typisch België. Maar Standard is een gerenommeerde ploeg. Ik denk dat onze kansen gelijk zijn. De vorm van twee dagen bepaalt wie verder gaat."