Trainer Schenkel stopt na dit seizoen bij voetbalsters Ajax

Ajaxcoach Danny Schenkel gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Beeld Pro Shots

De ploeg van Schenkel gaat momenteel aan kop in de eredivisie. De oud-profvoetballer van onder meer Sparta, Willem II en Telstar is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdamse vrouwenploeg. Schenkel volgde Benno Nihom op in de zomer van 2019. In zijn eerste seizoen werd de eredivisie voortijdig afgebroken vanwege de coronapandemie. Vorig jaar won Schenkel met Ajax de eredivisiecup. De landstitel ging naar FC Twente.

De voetbalsters van Ajax wonnen vrijdag bij de hervatting van de competitie met 2-1 van ADO Den Haag. De ploeg van Schenkel heeft twee punten voorsprong op PSV en vier punten op FC Twente, dat zondag in actie komt tegen PEC Zwolle. Ajax doet ook mee in de strijd om de eredivisiecup en de KNVB-beker.

“Voor nu richten we ons op de tweede seizoenshelft,” zegt Schenkel, die voor volgend seizoen op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. “We doen namelijk nog op drie fronten volop mee voor prijzen. We zullen mijn periode bij Ajax heel mooi afsluiten.”

FC Twente maakte vorige week al bekend dat hoofdtrainer Robert de Pauw na dit seizoen vertrekt. Hij volgde afgelopen zomer de naar VfL Wolfsburg overgestapte Tommy Stroot op in Enschede.