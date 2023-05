Trainer Ruud van Nistelrooij vertrekt per direct bij PSV

Ruud van Nistelrooij. Beeld Olaf Kraak / ANP

Van Nistelrooij heeft woensdagochtend aan PSV kenbaar gemaakt per direct bij de club te vertrekken. ‘Na verschillende gesprekken over interne zaken die de afgelopen weken werden gevoerd, vond dinsdagavond een gesprek plaats tussen de directie en Van Nistelrooij. Daarin werd besloten de focus op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten. Van Nistelrooij meldde vanochtend dat er in zijn ogen te weinig draagvlak en support was binnen de club om langer door te gaan,’ aldus PSV.

Nadat uitlekte dat enkele spelers ontevreden waren over Van Nistelrooij, was een onwerkbare situatie ontstaan. Dat informatie vanuit een vertrouwelijk overleg tussen spelers en directie terecht is gekomen bij een krant (De Telegraaf) is door Van Nistelrooij zeer hoog opgenomen. Dat een of meerdere mensen onbetrouwbaar zijn geweest, was voor hem volstrekt onacceptabel.

Fred Rutten

De taken van Van Nistelrooij worden zondag, als PSV de cruciale wedstrijd om plek 2 bij AZ speelt, overgenomen door assistent Fred Rutten. De oud-trainer van onder meer Feyenoord en Vitesse was dit seizoen de rechterhand van Van Nistelrooij, die pas bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van de Eindhovense club bezig was. Van Nistelrooij won dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en de Toto KNVB Beker.

Van Nistelrooij was eerder werkzaam als assistent van het Nederlands elftal, PSV Onder 19 en Jong PSV. Afgelopen zomer overtuigde algemeen directeur Marcel Brands hem om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van de Eindhovenaren.

Xavi Simons staat op Twitter stil bij het vertrek van de coach. ‘Bedankt dat je een betere speler van me hebt gemaakt en me hebt geholpen een van mijn dromen te verwezenlijken om het nationale team te bereiken. Voor altijd dankbaar. Veel succes in de toekomst, meneer!,’ schrijft de middenvelder.

PSV geeft woensdagmiddag om 16.00 uur een persconferentie.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: