Trainer Peter Bosz over een terugkeer naar Ajax: ‘Als ze bellen ga ik zeker praten’

Peter Bosz: 'Volgend seizoen wil ik echt weer aan de bak.' Beeld AFP

Dat zei Bosz maandagavond aan tafel bij Rondo, de voetbaltalkshow van Ziggo Sport. “Ik heb met FC Twente een gesprek gehad. Daar heb ik geluisterd wat zij willen en van plan zijn. Ik heb de club gezegd dat het voor mij te vroeg komt. Eigenlijk een paar jaar te vroeg,” aldus Bosz. “Ik hoop toch dat er een grotere club komt.”

De trainer, die in oktober wegens tegenvallende ontslagen werd ontslagen bij Olympique Lyon, is op zoek naar een club en wil nu nog geen beslissing over zijn toekomst nemen. “Volgend seizoen wil ik echt weer aan de bak, maar de meeste clubs nemen in de praktijk toch vaak eind mei, begin juni een besluit. Ik snap FC Twente, zij moeten door, maar ik ga nu niet voor Twente beslissen.”

De besluit is hard gevallen in Huize Bosz, voegde de 59-jarige oud-trainer van onder meer Heracles er glimlachend aan toe: “Ik slaap al een maand op de logeerkamer. Mijn vrouw komt uit Enschede, dus zij was wel kwaad ja.”

Grote club

Bosz gaf aan met een grote club eens een prijs te willen pakken in zijn carrière. “Iedere trainer wil dat. In het jaar dat ik bij Ajax heb gezeten (2016/2017), kon het. Met 81 punten zijn we dat seizoen tweede geworden achter Feyenoord. Bij de andere clubs waar ik trainer was, zat ik in de subtop.”

Waar Bosz volgend seizoen trainer hoopt te zijn, liet hij in het midden. “Nederland is een optie, waarom niet? Maar het buitenland is voor mij ook prima.”

Ook een terugkeer naar Ajax, waar nog geen besluit is gevallen over de definitieve opvolging van de ontslagen Alfred Schreuder (John Heitinga staat in ieder geval tot het einde van het seizoen voor de groep), is voor Bosz niet uitgesloten. “Als ze bellen dan ga ik zeker praten, al heb ik met Twente natuurlijk ook gepraat.”