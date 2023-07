Trainer Maurice Steijn na Ajax’ nederlaag tegen Anderlecht: ‘Vers bloed is nodig, liever vandaag dan morgen’

Moussa N'Diaye (Anderlecht) en Mohammed Kudus (Ajax). Beeld ANP

Die pijn waar de coach op doelt is tweeledig – een combinatie van moeizaam verdedigen en belabberd afwerken. Over de defensieve tekortkomingen: “We wilden vandaag maar te pas en te onpas naar voren stappen. We komen daardoor veel te vaak in de één op één achterin. Bijna elke aanval was raak. Dat moet anders.”

Steijn was uitgesproken na de soms verhitte oefenwedstrijd. Zijn selectie heeft twee verdedigers, een middenvelder en een aanvaller nodig. “Liever vandaag dan morgen. Maar ik snap de moeilijkheid. Spelers die we op het oog hebben, kunnen elders vaak meer verdienen. En we kunnen ze geen Champions League bieden. We zijn dichtbij een aantal inkomende transfers, maar het mag van mij snel concreet worden. Ik hoop dat we komende week in Duitsland op het trainingskamp wat vers bloed in de groep krijgen.”

Mentale tik

Het werk dat Steijn ondertussen moet verrichten, is velerlei. Het lijkt ook oplapwerk hier en daar. Toen hij aan de klus begon, hadden zijn spelers niet de fitheid die hij nodig acht, zeker in vergelijking met de fysieke staat van kampioen Feyenoord. “En dan baseer ik me op de cijfers, de statistieken die ik heb gezien.”

In individuele gesprekken die de trainer voerde met de voetballers merkte hij de mentale tik die Ajax vorig seizoen heeft opgelopen: roemloos derde, geen Champions League, bekerfinale verloren. Steijn: “Dat heeft wel voor wat deukjes gezorgd bij die jongens. Ik moet dat vertrouwen opvijzelen.”

In die persoonlijke gesprekken hebben spelers ook verteld hoe zij hun toekomst zien. Mohammed Kudus aast op een transfer deze zomer, maar Steijn hoopt hem te verleiden tot nog een jaar Ajax. “Hij is niet altijd basisspeler geweest hier. Daar heeft hij het wel moeilijk mee gehad. Dat is ook een van de redenen waarom hij de stap wil maken. Maar ik heb hem gezegd dat ik heel graag wil dat hij blijft. Hij is in potentie onze beste speler.”

De transfercarrousel zal nog wel even draaien. Het kan Steijn uiteraard niet snel genoeg gaan. De kans dat er eerst nog een speler vertrekt, is groot. Calvin Bassey werd zaterdagmiddag door Steijn buiten de selectie gelaten omdat Ajax een overeenkomst heeft bereikt met een club (Fulham) die een ‘goed bedrag’ voor Bassey wil neertellen. De Nigeriaanse international heeft het daar moeilijk mee. Hij wil per se slagen bij Ajax, maar Steijn heeft hem ook voorgehouden dat Ajax zoekt naar spelers die voor zijn positie in aanmerking komen. “En dan kan het zijn dat je niet speelt, heb ik hem gezegd.”

Gebrek aan scorend vermogen

Wie Steijn beluisterde, kon niet anders dan concluderen dat Ajax ook op zoek gaat naar een nieuwe linksback. Met Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine zegt hij aan de slag te gaan, maar het moet beter. Veel beter. Ajax begon tegen Anderlecht met Olivier Aertssen centraal achterin, op de positie waar Jurriën Timber is verdwenen. Links achterin werd Salah-Eddine ondersteboven gespeeld. De licht geblesseerde Wijndal ontbrak. Aertssen was op twee momenten zeer ongelukkig. Bij de 1-0 van Anderlecht was hij spits Kasper Dolberg kwijt. De oud-Ajacied gaf met een fraai lobje keeper Gerónimo Ruli het nakijken. Vlak voor tijd werkte Aertssen een voorzet in zijn eigen doel.

Tussen die twee treffers in had Ajax een reeks mogelijkheden om te scoren. Die waren niet besteed aan Steven Bergwijn, Kenneth Taylor (paal), Mohammed Kudus (zijnet en lat) en Mohamed Daramy, wiens schot oog in oog met keeper Maxime Dupé veel te zacht was. Het gebrek aan scorend vermogen aan Amsterdamse zijde was funest voor de ploeg. Het gemis van Dusan Tadic doet zich voelen. De Serviër was afgelopen seizoen in zijn eentje nog direct bij 30 goals betrokken in de eredivisie: 11 treffers en 19 assists. Het wordt een heidens karwei om dat te compenseren.

Branco van den Boomen

Maar Steijn leek zich meer zorgen te maken om de defensieve kwetsbaarheid van zijn elftal en de organisatie. Hij zag echter ook dingen goed gaan. Zonder hem te benoemen, doelde de trainer ongetwijfeld op de bijdrage van Branco van den Boomen. Hij was opnieuw de beste Ajacied. Van den Boomen is pas een paar weken (terug) bij de club die hij op jonge leeftijd verliet, maar de lange spelverdeler drukt duidelijk zijn stempel. Hij lijkt het type voetballer waaraan het elftal zoveel behoefte had: met zijn snelle passing, ook over langere afstand, stuwt hij het spel vóóruit waar dat kan.

Ajax was beter in de tweede helft, er kwamen enkele grote kansen. Steijn: “Het eerste half uur na rust was onze beste periode.” Er kwamen legio kansen. Het paarswitte blok – onder aanvoering van good old Jan Vertonghen – bleef slechts met kunst- en vliegwerk overeind. Toen de storm geluwd was, maakte Benito Raman er in de extra tijd 3-0 van.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: