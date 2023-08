Trainer Maurice Steijn hoopt snel op meer versterkingen bij Ajax

Beeld ANP

Het huidige Ajax mist veel te veel kansen en geeft te vaak treffers cadeau aan de tegenstander. Tegen Excelsior verzuimde Steven Bergwijn mee te lopen met rechtsback Siebe Horemans, de maker van de 1-1. En Jakov Medic blunderde bij de 2-1 van Nikolas Agrafiotis. “Waarom neem je zo veel risico in het strafschopgebied?,” mopperde Steijn. “Weet jij het? Ik niet.”

Steijn snakt naar aanwinsten anderhalve week voor het sluiten van de transfermarkt. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is er nog niet in geslaagd Josip Sutalo bij Dinamo Zagreb weg te halen. Ook de linksbenige verdedigers Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Gaston Avilá (Royal Antwerp FC) zijn nog in beeld. En misschien komt er nog wel een aanvallende middenvelder naar Amsterdam.

Steijn liet doorschemeren dat de komst van een linksbenige verdediger geen overbodige luxe is. Hij is niet tevreden over hoe Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal als linksback spelen. “Salah-Eddine deed het vorige week niet goed bij die treffer van Heracles en ik heb hem nu ook gewisseld,” zei hij. “En bij Wijndal moet er ook wat bij. Of ze weg mogen? Ik weet het niet. Ze zijn spelers van Ajax.”

Versterkingen

Spits Brian Brobbey mist te veel kansen. “Dat ziet iedereen,” zei Steijn. “Hij creëert veel mogelijkheden, maar die ballen moeten er ook vaker in. Al maakte hij nu wel de 1-0 en werd zijn 2-0 afgekeurd omdat hij met een handje buitenspel stond. Maar hij mist ook een kans met zijn hoofd en kreeg de bal er ook een keer niet vanaf 1,5 meter in. Dat moet beter.”

Ajax heeft zich deze week versterkt met Chuba Akpom, die vorig seizoen maar liefst 28 keer scoorde voor Middlesbrough in het Engelse Championship. De Brit wacht nog op een werkvergunning. Steijn weet niet of die al voor de uitwedstrijd van donderdag tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League binnen is. “Laten we het hopen,” zei hij. “Akpom kan als spits spelen, maar ook achter de spits. Als ik mijn selectie op orde heb, dan ga ik kijken hoe we het beste kunnen spelen. Of ik snel versterkingen verwacht? Die vraag krijg ik al weken, dat is logisch. Maar ik parkeer die vraag even bij onze directeur voetbalzaken. Ik moet met de spelers die er nu zijn aan de slag.”