Trainer Everton: Geen plek voor Davy Klaassen

In de wedstrijdselectie is op dit moment geen plek voor de voormalig aanvoerder van Ajax. Die ondubbelzinnige mededeling deed trainer Sam Allardyce vrijdag in de grote Britse krant The Telegraph. Klaassen speelde sinds zijn transfer naar Everton pas 13 officiële duels en stond zelden de volle 90 minuten op het veld.



Deze week zei hij nog moedig en wel te willen vechten voor zijn kans, maar het is de vraag of dat nog zin heeft. Allardyce, opvolger van de vorige maand ontslagen Ronald Koeman, lijkt z'n oordeel al geveld te hebben.



"Er lijkt uit al mijn andere spelers simpelweg meer te komen dan uit Davy. Zoals het nu gaat moet ik concluderen dat het gewoon niet werkt met hem. Dat is ontzettend jammer. Voor de club en voor hemzelf. Hij is een geweldige jongeman, maar er is op dit moment geen plek voor hem."



