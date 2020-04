Trainen op 1,5 meter afstand: veel mogelijk, maar partijtje kan niet

De sportparken zijn weer open voor de jeugd. Hoera. Maar voetballen op 1,5 meter afstand, hoe doe je dat? We namen een kijkje bij SDZ.

Voetbal is een contactsport. In de breedste zin van het woord. Je maakt niet alleen contact met de tegenstander, maar ook met elkaar. Weleens een voetbaltraining bekeken van een ploegje jongens of meiden van een jaar of 13? Dat is niet alleen serieus ballen, maar tussen de bedrijven door ook klitten, stoeien, dollen. Maar dat mag nu dus allemaal niet in de anderhalve metermaatschappij.

De bordjes op het sportpark van SDZ aan de Transformatorweg helpen het de kinderen herinneren. ‘Wees geen plakband, hou afstand.’ En vaders en moeders die hun kroost weg willen brengen, komen niet verder dan tien meter het terrein op. ‘Ouders tot hier’, valt te lezen op een dranghek. Bij dat hek staat een vriendelijke maar gedecideerde vrijwilliger om te zien of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt.

“Het is soms een enorme opgave om vrijwilligers te vinden, maar nu hadden we binnen twee dagen zestig mannen en vrouwen die wilden helpen om dit in goede banen te leiden,” zegt Frederike Bax, hoofdleider van de onderbouw van SDZ. Met Marco van Dam, die de technische leiding heeft bij de jeugdafdeling van de club, coördineert Bax de herstart van de pupillen en junioren. Een flinke logistieke puzzel voor een vereniging met zo’n 1000 jeugdleden.

Van Dam: “We hebben eerst nog gedacht om een looproute over ons complex langs de vier velden uit te stippelen, zodat spelers van verschillende teams elkaar onderweg niet tegenkomen. Maar er is ruimte genoeg en de trainers en vrijwilligers kunnen dat best sturen. Het is wel belangrijk dat je een aparte op- en afgang hebt per veld, en dat je voor een goede doorstroom zorgt bij de toegangspoort.

Een looproute bij de ingang, ouders mogen niet voorbij dit hek. Beeld Dingena Mol

Ouders op de parkeerplaats

Kinderen verlaten niet in groepjes maar druppelsgewijs het terrein na de training. Ouders wachten buiten op de parkeerplaats. Dat gaat allemaal best, met een beetje goede wil. En die goede wil is er. Van Dam: “Heerlijk dat die kinderen weer kunnen trainen. Onze jeugdteams zijn het niet verplicht, de competitie is immers ten einde, en wie het vanwege het gezondheidsrisico niet aandurft, is uiteraard ook vrij om thuis te blijven, maar we bieden wel de mogelijkheid. En er wordt grif gebruik van gemaakt.”

Op veld 3 van SDZ begint het team jongens onder 14 jaar aan de warming-up. De spelers dribbelen heen en weer. Trainer Jop van den Berg dribbelt mee. “Dat is weer even wennen, hè,” zegt hij. Het is niet helemaal duidelijk of hij namens zijn voetballertjes of namens zichzelf spreekt. Hoe dan ook, het is lang geleden dat ze samen op het veld stonden. Een week of zeven.

Van den Berg traint het elftal samen met Michiel Couzy. Ze hebben niet getwijfeld om de draad weer op te pakken nu de overheid de sloten van de sportparken heeft gehaald. Van den Berg: “Ik denk dat het risico op besmetting groter is bij de supermarkt, waar we allemaal braaf buiten wachten in een rij en keurig afstand bewaren, om elkaar vervolgens in de winkel voortdurend voor de voeten te lopen.”

Coach Jop van den Berg traint mee. Beeld Dingena Mol

Alleen geen partijtjes

Als de bal even later over het kunstgras rolt, onder een heerlijk zonnetje, spat het plezier eraf. Je kunt genoeg doen op anderhalve meter afstand van elkaar: techniekoefeningen, passen en trappen, op doel schieten. Alleen geen partijtje. Dat is vooralsnog alleen voorbehouden aan de kinderen tot en met elf jaar.

Op veld 2 probeert een van de jeugdteams overigens wél een partij te spelen met inachtneming van de anderhalf meterregel. Maar als de eerste de beste speler het hele veld oversteekt met de bal aan zijn voet zonder dat iemand in zijn buurt mag komen, is de lol er gelijk af. Dat gaat dus niet.

Na een uur zit de training van SDZ JO-14 erop en druipen de spelers af. Misschien niet zo moe als anders, maar toch voldaan. Er wordt niet gestoeid, niet geklit. Wel gelachen. Het was fijn om weer bij elkaar te zijn. En een balletje te trappen. Eén voor één wandelen de jonge voetballers de poort uit. “Tot maandag!”