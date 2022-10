Tour de France heeft na 35 jaar eindelijk weer bergrit naar de gedoofde vulkaan Puy de Dôme

De Fransman Jacques Anquetil, links in het geel en naast Raymond Poulidor, rijdt op 12 juli 1964 de gedoofde vulkaan Puy de Dôme op. Beeld STAFF/AFP

Bekend was al dat de Tour op 1 juli begint met een rit over 182 kilometer met start en finish in Bilbao. Ook de tweede dag wordt gefietst in Spaans Baskenland, waarna op dag drie koers wordt gezet naar Frankrijk.

Kort voor de presentatie werd al bekend dat op de voorlaatste dag ditmaal geen tijdrit wordt verreden, maar in plaats daarvan een zware bergrit in de Vogezen die mogelijk beslissend is voor de eindzege.

De Tour, die slechts één tijdrit telt, eindigt op 23 juli, traditiegetrouw op de Champs-Élysées van Parijs. Dit jaar ging de eindzege naar Jonas Vingegaard (25), de Deen van Jumbo-Visma.

Toeristentreintje

Na de start in Baskenland volgt de passage door de Pyreneeën met onder meer de beklimming van de befaamde Col du Tourmalet. Via Bordeaux, een van de plaatsen waar de sprinters aan hun trekken komen, wordt het Centraal-Massief bereikt waar de Puy de Dôme, normaal gesloten voor alle vormen van verkeer maar wel met een toeristentreintje bereikbaar, de herinnering aan oude tijden doet herleven.

De Fransen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor vochten er in 1964 een heroïsch duel uit, Eddy Merckx kreeg er in 1975 een klap van een toeschouwer. De Belg hield er klachten aan over die mogelijk zijn zesde Tourzege voorkwamen.

Individuele tijdrit

In de Jura en Alpen gaan drie bergetappes de tweede rustdag vooraf. Meteen erna is een lastige individuele tijdrit, gevolgd door een bergrit naar Courchevel met 5100 hoogtemeters met onder meer de Col de la Loze. Vanaf de top van die hoogste berg van deze Tour (2304 meter) gaat het in dalende lijn naar de finish.

De rit op de voorlaatste dag eindigt na vijf cols in het skigebied Le Markstein in de Vogezen.

Met slechts 22 tijdritkilometers zijn de klimmers komend jaar in het voordeel. “Maar je weet nooit hoe het verloopt. Je mikt op bepaalde scenario’s, maar soms loopt het helemaal anders,” zei koersdirecteur Christian Prudhomme.