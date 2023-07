Tour de Femmes naar de Pyreneeën: ‘Niemand wordt wakker en denkt: hiephoi, de Tourmalet!’

De Tourmalet, met zijn hoogte van 2115 meter, speelt een grote rol in de wielergeschiedenis. Beeld Getty Images

Ontspannen over haar stuur hangend begint Annemiek van Vleuten aan haar goednieuwsshow. Ze zit er lekker in, geniet bewust van haar laatste Tour, is zoveel beter dan eerder dit seizoen, voelt minder druk omdat ze vorig jaar al heeft gewonnen, staat prima in het klassement en haar ploegleider is ook al zo’n relaxte kerel.

Vrolijk concludeert Van Vleuten dat ze alle zaakjes op orde heeft en dat ze klaar is voor het allesbeslissende slotweekend, met de finish bergop vandaag en de afsluitende tijdrit een dag later. Maar de tevreden, grijns verdwijnt als haar wordt gevraagd of ze zin heeft in de etappe naar de Tourmalet. “Nee!”

Dat wil ze best verduidelijken. “Er is niemand die ’s ochtends wakker wordt en denkt: hiephoi, de Tourmalet!” Het lijden op de klim richting een hoogte van 2115 meter is geen gevoel waar een mens vooraf naar verlangt. “Het gaat pijn doen.”

De pijngrens opzoeken

Toch zal ze de pijngrens opzoeken in de apotheose die vandaag wordt verwacht tussen haar en Demi Vollering. De Belgische Lotte Kopecky rijdt al sinds haar winst in de eerste etappe in het geel, maar het lijkt vooraf al een uitgemaakte zaak dat ze die leiderstrui zaterdagmiddag moet afstaan aan een van de twee favorieten. Zij steken ver boven de rest uit en gaan naar verwachting in deze gevreesde etappe (en anders in de tijdrit van 22,6 kilometer naar Pau) strijden om de eindzege in de tweede editie van de Tour de France Femmes.

Vanuit Lannemezan trekt het peloton eerst naar de Col d’Aspin en vervolgens naar de Tourmalet. 17,1 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage van 7,5 procent. Niet voor niets verkende Vollering de klim uitvoerig met haar vriend Jan – zelfs uitvoeriger dan gepland. Na de afdaling kwam hij erachter dat hij zijn laptop bovenop was vergeten, dus reed Vollering even later vrolijk weer omhoog.

“Ik hou van de bergen,” zegt de nummer 2 in het klassement van vorig jaar. “Ik denk dat ik nu sterker ben dan toen, maar dat is het hele peloton. Ik wil hier winnen, maar probeer mezelf niet te veel druk op te leggen. Dat heeft in het verleden niet goed gewerkt voor mij.”

Tegenvallers

Haar goede gemoed waarmee ze van start ging, heeft deze Tour wel een paar tikken gekregen. In Rodez dacht ze even dat ze misschien een ritzege had gepakt, maar Yara Kastelijn was al een ruime minuut binnen. In Albi kreeg de beste renster van dit seizoen twintig seconden tijdstraf wegens te lang stayeren achter de volgwagen. En nu moet de winnares van alle heuvelklassiekers het in de rit naar de Tourmalet ook nog doen zonder Danny Stam in haar oortjes, nu de ploegleider vrijdag uit de Tour werd gezet wegens gevaarlijk rijden en zijn kritiek op de straf.

Hoe vervelend ook, Vollering mag dit alles geen rol laten spelen. De eindzege staat op het spel en daarmee wielerhistorie. Op de Tourmalet tonen standbeelden van Oscar Lapize (die in 1913 als eerste Tourrenner over de top ging) en Jacques Goddet (de eerste Tourdirecteur) de historie bij de mannen. In de afgelopen Tour werd de mythische klim al voor de 86ste keer beklommen, meer dan alle andere bergen.

Nu is het voor het eerst aan de vrouwen. Toch dromen maar weinigen van de ritzege, blijkt uit een rondgang in het peloton. Lucinda Brand maakt zich geen illusies. “Voor mij is het geen leuk weekeinde. Na de rit van vrijdag is het wel een beetje klaar.” En Anouska Koster, die hier toch voor de bergtrui strijdt, koestert ook weinig hoop. “Je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt, maar ik ben realistisch en voel mij niet goed genoeg om op de Tourmalet te winnen.”

Angst voor de berg

De berg boezemt angst in, weet ook Jürgen Roelandts, ploegleider van Van Vleuten bij Movistar. “Mijn slechtste moment ooit in de Tour was op de Tourmalet. Andy Schleck en Alberto Contador vochten om het geel. Ik werd op de eerste van vier bergen gelost en heb die dag zes uur alleen gereden in de vreselijke warmte. Ik kwam net op tijd binnen, maar bewaar er geen goede herinnering aan. Ik hoop dat die nu komt door Annemiek. De zwaarte van de klim kan voor grote verschillen zorgen, maar ik ben er niet helemaal zeker van, want tot nu toe zijn Annemiek en Vollering erg aan elkaar gewaagd.”

De twee favorieten vonden het een goed teken dat de organisatie dit jaar koos voor een finish op de Tourmalet. Dat ze niet handenwrijvend vooruitblikken is iets anders. “We hebben eerder in de Giro al de Zoncolan gehad en in de Vuelta de Lagos de Covadonga. En ik heb in La Course al eens boven op de Izoard gewonnen,” zegt Van Vleuten. “En toen even geleden het parkoers met de finish op de Tourmalet werd bekendgemaakt, vond ik het mooi. Ik kijk er nu alleen even niet naar uit, maar als we eenmaal boven zijn is het heel tof dat wij dit nu ook doen. En wat ik ook mooi vind: zo’n rit is wel eerlijk. Wie de beste benen heeft, zal winnen.”