Totaal blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en public relations liet Van der Sar zich leiden door zijn faalangst

Een 4 voor Edwin van der Sar

Er komt altijd een moment in de managersloopbaan van oud-voetballers dat je denkt: o ja, daarom is dat een slecht idee. Hoeness ontdook de belasting omdat voetballers niet beter weten, Seedorf mislukte als ceo bij AC Monza omdat veel voetballers nu eenmaal geen bedrijf kunnen leiden. Van der Sar faalde woensdag, niet voor het eerst, toen hij besloot het vrouwenteam van Ajax niet in het openbaar te laten huldigen. Men zegt steeds dat ‘de directie’ die beslissing heeft genomen, maar in die directie was Van der Sar de meest uitgesproken tegenstander, al voordat de supporters opdoken. Totaal blind voor maatschappelijke ontwikkelingen, voor cultuur, voor public relations, liet de baas van Ajax zich leiden door zijn faalangst bij het nemen van besluiten. Voor de zoveelste keer toonde Van der Sar zijn blindheid voor de maatschappelijke gevolgen van een vingerknipbesluit.

Edwin van der Sar. Beeld Pro Shots/Toin Damen

