Tot voor kort onvoorstelbaar: Eriksen eindelijk weer voetballer

Christian Eriksen maakt de opvallendste transfer van deze periode.

Om meer dan één reden was het misschien wel de bijzonderste transfer op de dag van de deadline: die van Christian Eriksen naar Brentford.

Omdat het tot voor kort niet was voor te stellen. Een Europese topmiddenvelder bij de zo bescheiden West-Londense club, decennialang spelend in de krochten van het Engelse voetbal. Sinds het nieuws over de eerste gesprekken begon door te sijpelen, groeide er onder de aanhang van Brentford al wekenlang een siddering van hoop en ongeloof.

Hartstilstand in Kopenhagen

Maar bovenal is de transfer bijzonder in het licht van de zo tragisch geknakte carrière van Eriksen, afgelopen zomer. Zijn hartstilstand op het veld van het Parkenstadion in Kopenhagen, op 12 juni vorig jaar tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland, legde prompt een soort rouwsluier over het internationale topvoetbal.

De schrik toen Eriksen plots ter aarde stortte, de paniek en de commotie meteen daarna, allemaal live op televisie: het ging bij miljoenen mensen door merg en been.

Eerst werd er bovenal gevreesd voor Eriksens leven. In de maanden daarna - eenmaal bekomen van de eerste schrik - groeiden er steeds meer twijfels over zijn voetbalcarrière. Zou de oud-Ajacied ooit nog op topniveau kunnen spelen na zo’n traumatische en extreme ervaring? En als het fysiek al zou kunnen, wat betekende het dan in mentaal opzicht?

Geen toekomst bij Internazionale

Wat de boel nog iets gecompliceerder maakte: al snel werd duidelijk dat er bij zijn club Internazionale geen toekomst meer was voor Eriksen. De Italiaanse voetbalautoriteiten staan niet toe dat spelers met een ICD-hartkastje in hun lichaam spelen, een medisch-juridische bepaling in de reglementen, waardoor er weinig andere opties waren dan Eriksens contract in Milaan te ontbinden.

Het leidde tot maandenlange onzekerheid bij zowel Eriksen als de buitenwereld. De voetballer dook af en toe op wanneer hij individueel aan zijn herstel werkte, soms eenzaam op een bijveld, afgelopen week als stagiair bij bij Jong Ajax. Begin januari gaf Eriksen een openhartig interview aan de Deense zender DR1, waarin hij vertelde over zijn worstelingen en zijn ambities.

“Ik wil proberen op het WK in Qatar te spelen,” vertelde Eriksen onder andere. “Maar of dat realistisch is durf ik nu nog niet te zeggen. Het is wel mijn droom.”

Die droom is met zijn contract bij Brentford iets dichterbij gekomen. Eriksen tekende voor een half jaar bij de ambitieuze Londense club, momenteel veertiende in de Premier League.

Club in de relatieve luwte

De link met Brentford is geen onlogische: de Deense manager Thomas Frank werkte als trainer al met Eriksen bij de nationale jeugdselecties van Denemarken. De contacten werden weken geleden al gelegd.

Brentford is een club in de relatieve luwte bovendien – en hij heeft liefst negen Deense spelers onder contract, onder andere door de invloed van de onlangs vertrokken directeur en data-specialist Rasmus Ankersen, tevens voorzitter van FC Midtjylland.

Daarnaast keren Eriksen en zijn vrouw Sabrina dankzij de deal met Brentford terug naar hun geliefde Londen, de stad waar ze eerder al zesenhalf jaar woonden toen de middenvelder er speelde bij Tottenham Hotspur.

Eriksen reist pas komende week naar de Britse hoofdstad. De voetballer werd onlangs pas gevaccineerd tegen Covid-19 en kan daardoor pas over enkele dagen vrijuit naar het Verenigd Koninkrijk reizen zonder verplichte quarantaine. Daarna wordt het de vraag hoeveel tijd Eriksen nodig heeft om volledig wedstrijdfit te worden.

Geen wedstrijden sinds juni

Sinds zijn ongeluk op 12 juni heeft de Deen geen wedstrijden meer gespeeld. Brentford liet Eriksen uitgebreid medisch testen en was positief verrast over diens fitheid, maar na acht maanden zal een definitieve rentree op het veld nog wat tijd vergen. Het bekerduel van komend weekeinde tegen Everton is sowieso geen optie, realistischer lijkt een debuut voor Brentford tegen het eind van februari, mogelijk begin maart.

“Dit was voor ons een fantastische kans,” zei Brentford-manager Frank over de transfer, aangekondigd met een gelikt filmpje op de sociale media van de Londense club. “Christian is een speler van wereldklasse. Het is fantastisch om hem straks in het shirt van Brentford te zien, terug in de Premier League.”

Eriksen zelf liet het nog even bij een kort en eenvoudig filmpje, gefilmd op zijn eigen iPhone. “Hallo iedereen,” zei hij, de duim triomfantelijk in de lucht gestoken. “Ik heb er zin in om jullie allemaal weer te zien.”