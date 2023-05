Tori Bowie (32), sprintkampioen en oud-concurrente Dafne Schippers overleden

Tori Bowie. Beeld AFP

“We zijn er kapot van om het zeer trieste nieuws te delen dat Tori Bowie is overleden,” meldt Icon Management op Twitter. “We hebben een klant, dierbare vriendin, dochter en zus verloren. Tori was een kampioen, een baken van licht dat zo helder scheen!”

Bowie was als atlete gespecialiseerd in sprint en verspringen. In de zomer van 2014 brak ze door op de 100 en 200 meter met vier Diamond League zeges. Een jaar later won ze bij de wereldkampioenschappen in Peking een bronzen medaille. Olympisch goud was er voor Bowie in Rio met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

In haar beste jaren was Bowie een geduchte concurrente van de Nederlandse Dafne Schippers. Op de WK in Londen won Bowie de finale op de 100 meter in 10,85. Schippers spurtte toen naar het brons in 10,96. Het jaar daarvoor behaalde Schippers zilver op de 200 meter bij de Spelen in Rio (21,88), Bowie behaalde toen het brons in 22,15.

Op het overlijden reageert haar voormalige rivale met een afbeelding op Instagram, waarop Bowie een sprintje trekt tussen de wolken. ‘Rest in peace,’ schrijft Schippers erbij.