Toptrainer Sacchi: 'Wat Ajax dit seizoen laat zien doet me goed'

De 73-jarige Sacchi kent als geen ander een enorme waardering voor het Nederlandse voetbal. Hij veroverde met het Hollandse trio Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit twee keer de Europa Cup 1. Een periode die de voormalig coach van onder andere AC Milan nooit zal vergeten.



"Ik ben altijd een groot volger en pleitbezorger geweest van het Nederlandse voetbal," zegt Sacchi. "Niet omdat ik werkte met grote voetballers als Van Basten, Rijkaard en Gullit, mannen waaraan ik schatplichtig ben, maar met name omdat het Nederlandse voetbal voor een idee staat die mij altijd heeft geïnspireerd."



Prachtig spektakel

De voormalig bondscoach van Italië prijst naar Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek met name trainer Erik ten Hag en het collectief van de ploeg. "Wat Ajax dit seizoen heeft laten zien heeft mij goed gedaan, ik heb mij bijzonder vermaakt, het voetbal is een prachtig spektakel, vol bewustzijn en moed waarbij, door de voetbalideologie, het resultaat beter is dan de som der getallen."



Of Ajax kans maakt om de Champions League te winnen, durft de oude Sacchi niet te voorspellen. Maar dat is in zijn ogen ook niet het voornaamste. "Belangrijker dan het directe resultaat is om te blijven zijn wie je bent, trouw te blijven aan je stijl en je opvattingen over de manier van spelen."



Lees hier het volledig interview met Arrigo Sacchi en ook wat kenners in Engeland, Frankrijk en Duitsland vinden van de prestaties van Ajax.