Toptrainer gezocht: dit zijn de beste buitenlandse kandidaten voor Ajax

Kasper Hjulmand tijdens het afgelopen WK. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Nu er nog altijd geen respons is gekomen vanuit Ajax op de tamelijk expliciete interesse van Peter Bosz in praatprogramma Rondo, lijkt de beste optie voor de Amsterdammers om voor het eerst in 25 jaar tijd weer te kiezen voor een buitenlandse trainer.

Da’s Logisch zet de vijf interessantste kandidaten op een rij, met ieder het sterkste voor- én tegenargument voor hun komst.

Kasper Hjulmand (Denemarken)

Plus: Tactisch veelzijdig en ervaring met piepjonge ploegen.

Als Ajax vol inzet op een grootscheepse renovatie, dan lijkt de Deense bondscoach een droomkandidaat. Hjulmand heeft namelijk jarenlange ervaring met het ontwikkelen van talenten bij doorgroeiclub FC Nordsjaelland, waar hij een elftal vol jonkies uit voetbalschool Right to Dream in de de top van de Deense competitie liet meedraaien met verzorgd, aanvallend voetbal.

De afgelopen drie jaar heeft Hjulmand bewezen ook te kunnen presteren met meer druk erop. Onder zijn leiding beleeft Denemarken de beste periode sinds eind jaren negentig, en doet het dat opvallend genoeg in meerdere tactische formaties: zowel in 4-3-3 als in 5-2-3 is de ploeg van Hjulmand lastig te verslaan.

Bondscoaches Denemarken in 21ste eeuw. Beeld Transfermarkt.de

Min: Hjulmand heeft altijd met underdogs gewerkt.

Hjulmands enige avontuur in een topcompetitie, in 2014-2015 bij Mainz in de Duitse Bundesliga, liep uit op een sof. Waar de Deen bij de nationale ploeg wordt geprezen om zijn sociale vaardigheden, heeft hij op clubniveau dus nog geen ervaring opgedaan met de allergrootste ego’s.

Luis Enrique (clubloos)

Luis Enrique Beeld ODD ANDERSEN/AFP

Plus: Luis Enrique beheerst de tikitakaspeelstijl als geen ander.

Een veelgehoorde klacht over het balbezitsvoetbal van het Spaanse nationale team van de voorbije jaren is dat het spel saai, voorspelbaar en zonder eindschot is. Op basis van de harde data blijkt dit tamelijk kort door de bocht: op het EK 2021 had Spanje – cijfermatig verreweg de sterkste ploeg op het toernooi – botweg pech dat het geen Europees kampioen werd. En dat met een selectie zonder aanwijsbare supersterren.

Een team onder leiding van Luis Enrique zal inderdaad vanuit een 4-3-3 ‘met de punt naar achteren’ gevoelsmatig eindeloos de bal rondtikken met korte passes. Op het eerste oog niet ieders cup of tea, maar in werkelijkheid ligt de speelstijl van Luis Enrique aan beide kanten van de bal niet ver af van de Ajaxfilosofie.

Kansenbalans halve finalisten EK 2021. Beeld Opta Sports

Min: Luis Enrique wil (en kan) veel macht krijgen.

De ex-middenvelder van Barcelona en Real Madrid heeft als trainer een openhartige maar veeleisende persoonlijkheid. Combineer dit karaktertrekje met de vele interesse die de clubloze Luis Enrique momenteel geniet vanuit de Premier League en de Spanjaard zal extra veel macht en zeggenschap eisen als nieuwe trainer.

Marcelo Gallardo (clubloos)

Marcelo Gallardo. Beeld Marcelo Endelli/Getty Images

Plus: Gallardo is een aanvallend ingestelde prijzenpakker.

Waar Marcelo Gallardo rond de eeuwwisseling nog de voetbalharten veroverde als sierlijke spelmaker, is de Argentijn als trainer een moderne, efficiënte veelwinnaar. Onder zijn leiding presteerde River Plate weer als een grootmacht in Zuid-Amerika. En dat met technisch verfijnd voetbal en veel speeltijd voor eigen jeugd.

Behaalde prijzen River Plate onder leiding van Marcelo Gallardo, 2014-2022.

Min: De cultuurkloof.

Hoewel Gallardo bij AS Monaco en Paris Saint-Germain uiteindelijk vijf jaar op Europese bodem speelde en een jaartje in Amerika afbouwde bij DC United, spreekt hij geen Engels. Een obstakel dat hij snel zal moeten overkomen, wil hij bij Ajax een even intensieve speelstijl implementeren als hij deed bij de rood-witte formatie uit Buenos Aires.

Ange Postecoglou (Celtic)

Ange Postecoglou Beeld Russell Cheyne/Reuters

Plus: Bij kleinere ploegen een kampioenenmaker in Ajaxstijl.

Van de vijf besproken opties in dit stuk lijkt de manager van Celtic de veiligste. Want de manier waarop Ange Postecoglou zijn ploeg het Schotse voetbal laat domineren doet vermoeden dat er in de Australiër een internationale toptrainer schuilt.

Postecoglou heeft zich stapje voor stapje opgewerkt op de voetballadder. Door ploegen in Brisbane en Melbourne schitterend positiespel te laten spelen werd hij bondscoach van de Australische nationale ploeg. Na een Japanse landstitel met Yokohama F. Marinos kwam Postecoglou op de radar van Celtic.

Waar Schotland bekendstaat om bikkelhard kick-and-rushvoetbal, hanteert de ploeg uit Glasgow onder leiding van Postecoglou zeer verzorgd positiespel, met vele tactische nieuwigheden die vergelijkbaar zijn met de stijl van Erik ten Hag of Arne Slot.

Resultaten Celtic sinds medio 2009. Beeld Transfermarkt.de

Min: Geen ervaring op topniveau.

De gemiddelde voetbalfan – en vooral voetbalduider – in Nederland zal niet of nauwelijks gehoord hebben van Postecoglou. Het verwijt dat de Australiër nog nooit in een topcompetitie heeft gewerkt, zou dus bij het eerste de beste puntverlies veelvuldig te horen zijn.

Thomas Letsch (VfL Bochum)

Thomas Letsch Beeld Thilo Schmuelgen/Reuters

Plus: Bewezen effectief in de eredivisie.

Als zowel Edwin van der Sar als Sven Mislintat voor een wat ‘veiligere’ keuze wil gaan met een buitenlandse trainer, is Thomas Letsch een aardig alternatief. Als voormalig hoofd jeugdopleidingen bij het gevierde Red Bull Salzburg zal Letsch er goed opstaan in het Duitstalige netwerk van Mislintat, terwijl het Nederlandse contingent binnen Ajax ook bekend is met de oud-trainer van Vitesse.

In Arnhem bracht Letsch een zeldzame periode van stabiliteit. Vitesse pakte in de twee jaar onder zijn leiding de meeste eredivisiepunten van alle ploegen buiten de traditionele top 4. Vooral het collectieve drukzetten van zijn ploeg was in die periode indrukwekkend.

De 'Letsch-ranglijst' in de eredivisie. Beeld Opta Sports

Min: Letsch is geen balbezitstrainer.

Zoals bij de meeste goede Duitse trainers in de voorbije jaren is de impact van Letsch vooral te merken op momenten dat de tegenstander de bal heeft. Qua defensieve organisatie en felle pressing was Vitesse opvallend sterk onder zijn hoede. Maar bij langdurig balbezit stagneerde het spel van de Arnhemmers dikwijls.