Topspits Gianluca Vialli (1964-2023) was geliefd tot in alle uithoeken van Italië

Gianluca Vialli, vorig jaar tijdens het EK in Engeland. Beeld UEFA via Getty Images

De euforie en extase zijn het grootst bij doelman Gianluigi Donnarumma, nadat hij de beslissende Engelse penalty heeft gepareerd. En bij aanvoerder Giorgio Chiellini, als hij in een volgepakt Wembley namens Italië de EK-trofee in ontvangst neemt. De mooiste emotie is echter zichtbaar bij iemand anders in het winnende kamp. Kijk de beelden van die 11de juli 2021 nog eens terug en zie de beleving van Gianluca Vialli. De rechterhand en boezemvriend van bondscoach Roberto Mancini durft tijdens de strafschoppenreeks niet te kijken, als enige staat hij met zijn rug naar de gebeurtenissen toe. En dan, als de overwinning zeker is, omhelst hij Mancini en biggelen de tranen over zijn wangen.

Alvleesklierkanker

Vialli is op dat moment al bijna vier jaar ziek. Alvleesklierkanker, een variant die in de meeste gevallen niet of moeilijk behandelbaar is. In november 2017 heeft hij zijn eerste kuren in zijn woonplaats Londen gehad. En daar, op loopafstand van het stadion Stamford Bridge van zijn voormalige werkgever Chelsea, eindigde vandaag ook zijn leven, op 58-jarige leeftijd.

Vialli’s status in de voetbalwereld was groot. In zijn vaderland Italië geldt hij als een gigant, al woonde hij sinds zijn transfer naar Chelsea al sinds 1996 in Engeland. Toen hij eind vorig jaar werd opgenomen in het ziekenhuis, kreeg hij steunbetuigingen uit het hele land, van premier Giorgia Meloni tot olympisch sprintkampioen Marcell Jacobs. Vialli was overal in Italië geliefd, ongeacht clubkleuren.

Glorietijd bij Sampdoria

Zijn loopbaan als speler begon ooit bij het bescheiden Cremonese, waarmee hij als een nog weelderig behaarde tiener vanuit de Serie C promoveerde en een niveau hoger een transfer naar Sampdoria afdwong. Daar ontstond zijn levenslange band met Mancini, met wie hij in Genua een geweldig aanvalskoppel vormde. I gemelli del gol werd hun bijnaam, de doelpuntentweeling, een blijvende herinnering aan wat een zeldzame glorietijd van de club zou blijken.

Bij Sampdoria won Vialli bijna alles wat er te winnen viel: drie Italiaanse bekers, de nationale supercup en bovenal – in 1991 – de Scudetto, het landskampioenschap. Voorwaar een uitzonderlijke prestatie, in een tijdperk waarin AC Milan (met Gullit, Rijkaard en Van Basten), het Duits getinte Internazionale en het Napoli van Diego Maradona de lakens uitdeelden. En ook buiten de landsgrenzen was er succes, met de winst op Anderlecht in de Europa Cup II-finale. Bijna reikten Vialli en co zelfs tot het hoogst haalbare, maar de beroemde vrije trap van Ronald Koeman bracht Barcelona de winst in de Champions Leaguefinale tegen Sampdoria.

Zege op Ajax

Die finale in 1992 zou zijn laatste wedstrijd zijn voor ‘Samp’, de club waarmee hij altijd verbonden zal blijven – en waar hij met 328 officiële duels nog altijd in de top tien aller tijden staat. Vialli speelde het leeuwendeel van zijn 59 interlands toen hij in dienst was van Sampdoria: 56.

Van 1992 tot 1996 was Vialli spits van Juventus. Bij de topclub uit Turijn werd hij nogmaals landskampioen en flikte hij wat hem met Sampdoria niet was gelukt: in zijn slotwedstrijd de belangrijkste Europese beker winnen. In de via strafschoppen besliste finale tegen Ajax was Vialli aanvoerder van Juve. Die zomer stapte hij over naar Chelsea, waar hij in februari 1998 de rol van speler-coach overnam van de ontslagen Ruud Gullit. Anderhalf jaar en vijf prijzen later moest Vialli zelf het veld ruimen bij The Blues, waarna hij alleen nog een jaar coach was bij Watford. Sindsdien concentreerde hij zich vooral op tv-werk, onder meer als analist bij het Britse Sky Sport en soms bij Match Of The Day van de BBC.

Gianluca Vialli laat zijn Zuid-Afrikaanse vrouw Cathryn en twee dochters achter.