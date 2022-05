Topscorer Henk Groot (1938-2022): fantastische kopper, landskampioen en international

‘Ik ben misschien geen Ajacied zoals Sjakie Swart,’ zei Henk Groot, ‘maar geen kwaad woord over de club.’ Beeld ANP

Het is een merkwaardige ondertitel voor een biografie die Henk Groot Ajax heet (Jan Plekker, 1970), maar er is niets aan gelogen: ‘Het is jammer dat u een verpulverde meniscus heeft’. Overigens was niet alleen de meniscus van de Ajaxspits verpulverd – ook zijn knieschijf en kniebanden waren kapot, na een doodschop van Zygfryd Szoltysik in de interland Polen-Nederland.

In 1969 kwam daarmee voor Groot – hij speelde 39 keer voor het Nederlands elftal en maakte daarin 12 doelpunten – op zijn 31ste een abrupt einde aan zijn voetballoopbaan.

Kampioen en topscorer

Henk Groot en zijn broer Cees speelden als geboren Zaandijkers voor de plaatselijke amateurclub en later voor het IJmuidense Stormvogels. In 1959 tekenden ze beiden een contract bij Ajax. Cees Groot (hij overleed al in 1988) was een fysiek sterke spits en goed in de lucht, maar weinig sierlijk. De zes jaar jongere Henk was een technische middenvelder.

De kleine Louis van Gaal, jeugdspeler van Ajax, was idolaat van Henk Groot. “Als voetballer wilde ik hem zijn. Hij kon fantastisch koppen. Ik dacht: dat kan ik ook. Maar niet dus.”

Groot was niet alleen kop- maar ook penaltyspecialist. Hij werd twee keer topscorer van de eredivisie en won vijf keer het landskampioenschap, met Ajax én Feyenoord. In 1963 stapte hij over naar de Rotterdamse rivaal, om drie jaar later terug te keren, een stap die toen nog weinig stof deed opwaaien.

Ongenaakbaar

Het is de tijd dat trainer Rinus Michels Ajax omvormt van semi- naar fullprofclub. Ook keeper Gert Bals en verdediger Co Prins worden aangetrokken, met resultaat. Ajax is drie jaar ongenaakbaar in de eredivisie. Het elftal vestigt in 1967 een record: 122 doelpunten in één seizoen. Johan Cruijff scoort er 33, Sjaak Swart 25, Klaas Nuninga 23, Groot 15 en Piet Keizer 11.

Steeds dichter kruipt Ajax naar de Europese top toe. In 1969 haalt de ploeg de finale van de Europa Cup 1, maar tegen het geslepen AC Milan blijken de Amsterdammers (nog) niet opgewassen: 1-4. Michels grijpt hard in: Theo van Duivenbode en Nuninga worden verkocht aan respectievelijk Feyenoord en DWS. Ton Pronk en Bennie Muller worden bankzitters. Alles moet wijken voor het grote doel, dat twee jaar later wordt bereikt: op Wembley verovert Ajax de Europa Cup 1 na een 2-0 zege op Panathinaikos.

‘Geen kwaad woord’

Voor Groot is dat succes net niet weggelegd. Kort na de finale in 1969 wordt zijn loopbaan ‘gekraakt’ door een Poolse houwdegen. De voetballer wordt op zijn 31ste afgekeurd. Daarna helpt hij Michels nog enige tijd met scoutingwerk.

Henk Groot blijft de wedstrijden van Ajax tot op hoge leeftijd bezoeken, ook in zijn laatste jaren nog, als zijn gezondheid verslechtert. “Ik ben misschien geen Ajacied zoals Sjakie Swart,” zei hij, “maar geen kwaad woord over de club.”

Groot overleed woensdag op 84-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Zaandam.

