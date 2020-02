Topschutter Dennis Kaars moet gaan scoren voor HBOK

Dennis Kaars in het shirt van Quick Boys. Beeld BSR Agency

Amateurvoetbal

Topschutter Dennis Kaars verruilt volgend seizoen Quick Boys uit de tweede divisie voor tweedeklasser HBOK uit Zunderdorp. De 31-jarige aanvaller, die tussen 2007 en 2011 al bij HBOK speelde, kende zijn grootste successen bij De Dijk. In het seizoen 2016/2017 maakte Kaars maar liefst 41 doelpunten voor de club uit Noord. Het leverde hem een stage op bij Sparta en uiteindelijk een transfer naar FC Den Bosch. Daar kon hij niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Kaars speelt sinds 2018 bij Quick Boys. Hij schoot de club uit Katwijk in zijn eerste seizoen in de finale van de play-offs naar de tweede divisie. Kaars maakte tot nu toe dit seizoen, mede door blessureleed, vier doelpunten

JOS Watergraafsmeer heeft in de zondag hoofdklasse met liefst 6-0 gewonnen van MSC. Tim Plemper maakte in de eerste helft een hattrick en zijn ploeggenoot Reggie Schaap deed in de tweede helft hetzelfde. JOS staat door de overwinning op de tweede plaats met een punt minder dan koploper Hollandia. De club uit Hoorn heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

OFC heeft de inhaalwedstrijd tegen Jong ADO Den Haag thuis met 1-0 verloren. Het duel stond twee weken geleden op het programma, maar werd toen vanwege de storm Ciara afgelast. OFC blijft op de tweede plaats staan in de zondag derde divisie. Het verschil met koploper Oss 1920, dat een duel minder heeft gespeeld, is elf punten.

Het tweede zondagelftal van AFC heeft in de vierde ronde van de districtsbeker West 1 voor een verrassing gezorgd. Zondag eersteklasser AFC’34 werd met 2-0 verslagen. Emre Dalkiran en Kiki Uiterloo maakten de doelpunten.

Ook zondag eersteklasser SDZ plaatste zich bij de laatste zestien van het bekertoernooi door hoofdklasser De Dijk uit te schakelen. Het werd op sportpark Schellingwoude 2-1 voor de club uit West. De vier ploegen die de halve finales van het bekertoernooi halen, plaatsen zich voor het landelijke toernooi om de KNVB-beker van volgend seizoen.

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions kunnen de play-offs bijna niet meer mislopen. De ploeg uit Landsmeer staat door de 60-38 overwinning op Sparks stevig op de derde plaats. Lions heeft met vijf wedstrijden te spelen zes punten meer dan Den Helder en acht punten meer dan Jolly Jumpers en Lekdetec.nl. De beste vier teams plaatsen zich voor de play-offs.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit spelen ook volgend seizoen op het hoogste niveau. De ploeg van trainersduo Gerald Aukes en Mark van der Laan won eenvoudig met 26-14 van hekkensluiter Tempo. Mike van der Reep werd met zeven doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit, dat door de overwinning zeker is van de veilige achtste plaats op de ranglijst. Concurrent Groen Geel heeft met drie wedstrijden te spelen zes punten minder en zou in punten nog gelijk kunnen komen. Het onderling resultaat is echter in het voordeel van Blauw-Wit en daarom is de Amsterdamse club nu al zeker van lijfsbehoud.