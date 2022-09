Toplanden tobbend naar WK voetbal: laatste kans België, Franse oproer en sluimerende onvrede bij Duitsland

Jan Vertonghen baalt. Beeld BELGA

België

Zouden ze in België al moe worden van de elk eindtoernooi terugkerende vraag of het dan nu toch écht de allerlaatste kans is van de ‘gouden generatie’? Wie de Belgen zondagavond tegen Oranje zag in de Johan Cruijff Arena, kon alleen maar bedenken dat die vraag voor het laatst zou moeten worden gesteld. Tegenwoordig speelt de hele defensie in België en dat is niet per se omdat de eerste klasse recent een enorme kwaliteitsverbetering heeft ondergaan. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld lopen simpelweg op hun laatste benen. Generatiegenoot Eden Hazard zoekt inmiddels al zo’n drie jaar naar z’n vorm. Het zal hem tijdens het WK in elk geval aan ritme ontbreken, want bij Real Madrid speelt hij niet veel. Ondanks het gekwakkel maakt de huidige generatie nog geen plaats. De ogen zullen vooral zijn gericht op Romelu Lukaku. Maar ook de spits maakt een matig seizoen door bij Internazionale.

Engeland

Nog maar een jaar geleden kon bondscoach Gareth Southgate niks verkeerd doen in Engeland en was zijn populariteit te vergelijken met die van zanger Ed Sheeran of het Britse koningshuis. Daar is weinig meer van over. Na het voor Engeland goed verlopen EK 2020 (met een wat minder goede afloop door het verlies na strafschoppen tegen Italië), trachtte Southgate de volgende stap te zetten naar de wereldtitel in Qatar. Die stappen kwamen er niet. Integendeel. Zo verloor Engeland twee keer van Hongarije (waarvan een keer met 4-0, de grootste thuisnederlaag in negentig jaar), dat niet eens aan het WK meedoet. De ploeg degradeerde roemloos naar een lager niveau in de Nations League.

En dan is er ook nog het probleem Harry Maguire. Die speelt inmiddels niet meer bij Ten Hags Manchester United, maar in de Engelse ploeg mag hij zijn matige spel nog voortzetten. Zoals ook clubgenoot Luke Shaw, bij United uit de basis verdreven door Tyrell Malacia, dat mag doen. Het voetbal gaat weer niet thuiskomen.

Frankrijk

Met het arsenaal aan talent in Frankrijk zou bondscoach Didier Deschamps drie elftallen kunnen formeren die kans maken op de wereldtitel. Toch zijn er vooral twijfels rond de titelverdediger die twee keer verloor van Denemarken, niet kon winnen van Oostenrijk en ook al z’n meerdere moest erkennen in Kroatië. Blessures spelen de Fransen parten. Paul Pogba speelde slechts twee interlands in 2022, terwijl andere belangrijke internationals als Karim Benzema, Hugo Lloris, Theo en Lucas Hernandez, N’Golo Kanté en Adrien Rabiot ontbraken in de laatste interlands. Traditioneel broeit er onderhuids weer oproer in het Franse kamp. Sterspeler Kylian Mbappé deed niet mee aan een gezamenlijke fotoshoot van de selectie. Frankrijk viel vaker ten prooi aan kift en kinnesinne tijdens eindtoernooien. Geen fraai vooruitzicht voor de wereldkampioen.

Duitsland

Als legendes Lothar Matthäus en Mario Basler zich roeren, betekent dat meestal niet veel goeds voor Die Mannschaft. De kwestie draait nu om Thomas Müller, in 2014 nog wereldkampioen maar inmiddels toch wel op leeftijd (33). Moet hij spelen óf het supertalent Jamal Musiala? Bondscoach Flick lijkt er nog niet uit te zijn, Matthäus en Basler wel: het is tijd voor Musiala. Het zijn van die onderwerpjes die straks voor onvrede kunnen zorgen bij Duitsland, dat zich niet plaatste voor de Final Four van de Nations League. Zowel Italië (geen WK-deelnemer) als Hongarije (ook geen WK-deelnemer) eindigde boven Duitsland. De nederlaag van vorige week tegen Hongarije deed pijn en op Wembley verspeelden de Duitsers een zeker lijkende 2-0 voorsprong op Engeland. Er zijn vooral vraagtekens over de achterhoede. Is Antonio Rüdiger de beoogde nieuwe defensieve leider en moet Niklas Süle sowieso alles spelen?

Spanje

De Spaanse media noemden de nederlaag van Spanje vorige week tegen Zwitserland alvast ‘zorgwekkend’. Maar wat er de komende weken ook gaat gebeuren bij La Roja, Sergio Ramos kan fluiten naar zijn vierde WK. De voormalige Real Madrid-ster heeft na een jaar zijn draai eindelijk gevonden bij Paris Saint-Germain. Toch kreeg hij van bondscoach Luis Enrique geen uitnodiging voor de recentste interlands. Daar is wat voor te zeggen en bij Spanje zijn er genoeg centrale verdedigers over. Maar wat als Spanje weer niet kan voldoen aan de hoge eisen die er worden gesteld aan de wereldkampioen van 2010? Een leidersfiguur als Ramos lijkt sowieso te ontbreken in de selectie. En dan wordt Luis Enrique er ook nog eens van verdacht een voorkeur te hebben voor Barcelonaspelers. Zo selecteerde hij voor het laatste EK geen enkele speler van Real Madrid. Het zal hem niet helpen de Madrileense pers achter zich te krijgen.

Portugal

Hoewel de aanwas van steeds weer nieuwe Portugese talenten maar niet lijkt te stokken, had het niet veel gescheeld of ook Portugal zou ontbreken op het WK. De ploeg van de al acht jaar op zijn post zittende bondscoach Fernando Santos had play-offwedstrijden nodig voor het felbegeerde ticket. In de poule was Servië te sterk geweest. Waar Cristiano Ronaldo bij zijn recentste clubs nog vertwijfeling en onrust zaait, lijkt zijn plek in de Portugese selectie er een voor de eeuwigheid. Eerder is er kritiek op de speelwijze van de stoïcijnse bondscoach die blijft vasthouden aan de bijna veertigjarige Pepe én zijn behoudende speelstijl. Ondanks het surplus aan kwaliteit voorin.

Italië

Als het WK straks op 20 november begint, speelt Italië een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Veel pijnlijker kan het niet voor de Italianen die voor de tweede achtereenvolgende keer een WK missen (en bizar genoeg tussendoor wel Europees kampioen werden). Tegen de WK-eliminatie is geen Nations League-prestatie opgewassen, maar het zal bondscoach Roberto Mancini toch enigszins goed doen dat de finale van dat toernooi werd gehaald in een poule met Engeland en Duitsland. Mancini is aan een enorme verjongingskuur bezig en liet verschillende talenten ruiken aan het azuurblauwe shirt (Wilfried Gnonto, Tomasso Pobega en Giorgio Scalvini). Misschien dat die spelers er straks staan als Italië zich wel weer kan kwalificeren voor een eindtoernooi.